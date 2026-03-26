フライブルク鈴木唯人がELでドッペルパック! 今大会4ゴール目を記録
[4.16 EL準々決勝第2戦 セルタ - フライブルク]
フライブルクのMF鈴木唯人がUEFAヨーロッパリーグ(EL)で連続ゴールを挙げた。16日の準々決勝第2戦で先発出場すると、前半39分、後半5分に2得点。今大会4ゴール目となった。
1-0で迎えた前半39分、フライブルクは左サイドでボールを奪うと、こぼれ球を拾った鈴木がパスを出してカウンターをスタートさせる。PA左からFWヤン・ニクラス・ベステが折り返すと、ニアサイドに詰めた鈴木がダイレクトで右足シュート。ゴール右隅に決め切った。
前半を2-0で折り返したフライブルクは後半5分に3点目。MFヨハン・マンザンビが右サイドの深い位置からPA右に入り込んでシュートを放つがブロックされる。こぼれ球をMFビンチェンツォ・グリフォがマイナス方向に戻すと、鈴木が右足ダイレクトをゴール右隅に沈めた。
フライブルクのMF鈴木唯人がUEFAヨーロッパリーグ(EL)で連続ゴールを挙げた。16日の準々決勝第2戦で先発出場すると、前半39分、後半5分に2得点。今大会4ゴール目となった。
1-0で迎えた前半39分、フライブルクは左サイドでボールを奪うと、こぼれ球を拾った鈴木がパスを出してカウンターをスタートさせる。PA左からFWヤン・ニクラス・ベステが折り返すと、ニアサイドに詰めた鈴木がダイレクトで右足シュート。ゴール右隅に決め切った。
前半を2-0で折り返したフライブルクは後半5分に3点目。MFヨハン・マンザンビが右サイドの深い位置からPA右に入り込んでシュートを放つがブロックされる。こぼれ球をMFビンチェンツォ・グリフォがマイナス方向に戻すと、鈴木が右足ダイレクトをゴール右隅に沈めた。