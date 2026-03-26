RRRingがローンチ♡ソ・スギョン監修で叶えるトレンドメイク

韓国トレンドの最前線で活躍するトップスタイリスト、ソ・スギョン氏が手がける新ビューティブランド「RRRing（リリリング）」がついに誕生♡“失敗しないK-Beauty”をコンセプトに、誰でも簡単にトレンド感あふれるメイクが叶うアイテムを展開します。迷いがちなコスメ選びに新たな指針をくれる注目ブランド、その魅力をたっぷりご紹介します♪

韓国トップスタイリスト監修

「RRRing」は、少女時代やNiziUなどを手がけてきたソ・スギョン氏の審美眼から生まれたブランド。

ソ・スギョン

膨大なコスメの中から“今、本当に必要なもの”だけを厳選し、誰でも取り入れやすい形で提案します。

カン・ダイン

さらに、IVEやNMIXXなどを担当するメイクアップアーティスト、カン・ダイン氏も参画。プロの技術とトレンドを融合した、信頼感の高いラインナップが魅力です。

SHEGLAMのリップ＆チーク新作♡ふんわり発色で叶える春の血色メイク

リップ＆アイで旬顔に

リリリングメルティングハートデューイティント

全4色/価格：1,430円(税込)

特徴：水彩のようなシアー発色とガラスのようなツヤ感

01 メロウモカ

02 ピーチプリーズ

03 モーブウィッシュ

04 コーヒーコンフィー

リリリングオーバーリップスティック（カバーベース／ブラーベース）

価格：1,430円(税込)

特徴：グラデーションやオーバーリップを自在に演出

01 キャンバスピンク＜カバーベース＞

01 ブリックローズ＜ブラーベース＞

リリリングリキッドグラムアイシャドウ（グリッター／シマー）

各2色/価格：1,430円(税込)

特徴：密着力の高いリキッドタイプで華やかな目元に

G01 ハニーヌーン

G02 ピンクライオット

S01 コーラルデイ

S02 ローズヘイズ

どのアイテムも重ねてもくすみにくく、トレンド感のある仕上がりをキープします。

仕上げはツヤ肌ミストで完成

リリリングフィックスユーグロウミスト

価格：1,980円(税込)

特徴：ゴールド×ホワイトパール配合で発光ツヤ肌*7を演出

メイクの最後にひと吹きするだけで、密着力を高めながら自然なツヤをプラス。レフ板を当てたような明るい印象の肌へ導きます。

発売日：2026年4月28日（火）Qoo10先行販売/2026年5月13日（水）全国発売

取扱店：公式オンラインストア、ロフト、アットコスメ他

RRRingは、トレンドに敏感な人はもちろん、コスメ選びに迷いがちな人にもぴったりの新ブランド。プロの視点で厳選されたアイテムは、簡単に今っぽい仕上がりを叶えてくれます。日常メイクをアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみて♡自分らしい美しさを引き出しながら、毎日のメイク時間がもっと楽しくなるはずです♪