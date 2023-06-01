【プラグマタ】 4月17日 発売 価格： 通常版 7,990円 デラックスエディション 8,990円 CEROレーティング：C（15才以上対象）

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用SFアクションアドベンチャー「プラグマタ」を4月17日に発売する。価格は通常版が7,990円、デラックスエディションが8,990円。デラックスエディションには、ゲーム本編に加えて、DLC「シェルターバラエティパック」が付属する。4月24日にはNintendo Switch 2版も発売される予定。

本作は、月面世界を舞台にしたパズルとアクションが融合した新感覚のSFアクションアドベンチャー。月面施設の調査のため派遣されたシステム監査員の「ヒュー」とアンドロイドの少女「ディアナ」はあるきっかけによって月面施設で出会う。2人で協力して月面AIに立ち向かい、戦闘を繰り広げていく。本作では、戦闘中にパズルを解くことでバトルが有利になる要素が盛り込まれており、“ハッキング＋アクション”の融合が生み出す独自の爽快感が味わえる。

【PRAGMATA - Main Trailer】

無料体験版「プラグマタ スケッチブック」も配信中。本体験版では、左右の脳をフル回転させる戦闘システムの手触りや、月面施設内での独特な浮遊感を感じられる探索要素を楽しめる。なお製品版とは一部仕様が異なる部分がある。

「キャビン」は、シェルターにセットされたスタンドアロンタイプのお手伝いロボット。丁寧さの中にフレンドリーさや可愛げがある口調で話し、ユーモラスな動きで場を和ませてくれるだけでなく、拠点内での各種機能によるサポートを担う欠かせない存在。

キャビンスタンプクラブ

探索などで集めた「キャビンコイン」を1つ渡すと、スタンプボードの枠から景品を1つ入手できる。入手済み枠の列が揃えば、さらに追加の特典を受け取ることも可能。

ジュークボックス

キャビンに話しかけることでシェルター内でのBGMを切り替えられる。物語が進むと変更できるBGMの種類が増えていく。

アウトフィットストレージ

ヒューとディアナの衣装を変更できる端末。新たな衣装は「キャビンスタンプクラブ」で入手しよう

追加衣装への着替えもここから

本作の世界観を満喫したい人にぴったりのお得なセット「プラグマタ デラックスエディション」

価格：8,990円

「デラックスエディション」には月面世界でのヒューとディアナの憩いの場「シェルター」を豊かにするコンテンツを詰めこんだDLC「シェルターバラエティパック」が収録される。

ヒューのクールな宇宙服や武器、キュートなディアナの違った一面が見られる追加衣装や動き、ジュークボックスでの選曲の拡張や、75点もの資料がシェルターで閲覧できる「アートワーク」などを楽しめる。

【収録物】

・ゲーム本編

・シェルターバラエティパック

ヒュー衣装 2種

ディアナ衣装 2種

武器スキン「グリップガンDS」 1種

シェルターBGM 3種

ディアナエモート 3種

データライブラリ「アートワーク」

※「シェルターバラエティパック」はゲーム発売日よりパック単体でも購入できる。

(C)CAPCOM