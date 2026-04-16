【G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送】 4月16日20時 配信

ジー・モードは4月16日にNintendo Switch/PC（Steam）RPG「DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TESTServer完全版」の配信を開始した。価格は1,800円。同日20時にYouTubeで配信した「G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送」にて発表した。

DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TESTServer完全版

【G-MODEアーカイブス6周年記念生放送【じもチューブ第11回】】

2004年に発売した「DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー」をベースとしたフィーチャーフォン用作品。3Dグラフィックスを再現したビジュアルと書き下ろしのオリジナルシナリオが特徴。

ゲームは「カルマの塔」と呼ばれる巨大な塔を舞台に、記憶を失った主人公「サーフ」が悪魔の力の暴走を止める歌を持つ「セラ」と出会い、記憶を失った原因と「カルマの塔」にいる理由を突き止めるため探索する。原作同様に相手に当てる攻撃の種類で行動回数が変化する「プレスターンバトル」や、原作と異なる「マントラ」の育成を楽しめるという。

ゼノサーガ パイドパイパー

「ゼノサーガ」シリーズから2006年にフィーチャーフォン用に配信開始した作品をNintendo Switch/PC（Steam）で復刻する。「ゼノサーガ」本編から100年前を描く作品で、「ジギー」の前身「ジャン＝ザウアー」となって「ゼノサーガ」シリーズに散りばめられた謎の一端を紐解く物語を楽しめる。

ナムコクロニクル

2011年にフィーチャーフォン用に配信開始した作品をNintendo Switch/PC（Steam）で配信する。ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）のタイトルに登場するヒーローたちが活躍するタクティカルRPGで、「ドルアーガの塔」のギル、「ワンダーモモ」のモモなどを操作して「幻想編」、「都市編」、「宇宙編」の3つのストーリーを戦う。

「G-MODEアーカイブス6周年記念」最大60%オフセール

4月16日から、マイニンテンドーストアでは5月12日まで、Steamでは4月29日まで「G-MODEアーカイブス」、「G-MODEアーカイブス＋」タイトルのセールを開催する。期間中は対象タイトルが最大60％引きとなる。

(C) ATLUS (C) G-MODE Corporation

Xenosaga Pied Piper TM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation

ナムコクロニクル TM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation