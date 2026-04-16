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2026年4月17日（金）深夜0時24分より、ABCテレビで特別番組「エバースの召喚！上方バトルモンスターズ」が放送される。「M-1グランプリ」2年連続決勝進出や「ABCお笑いグランプリ」優勝を経て、「第11回上方漫才協会大賞」を受賞し、今まさにスターダムを駆け上がっているエバースが、大阪の地でかつてない試練に立ち向かう。

上方芸人の嫉妬が爆発！ 漫才以外で決着をつける異色のバトルロワイヤル

今回の特番の火種となったのは、東京芸人であるエバースが「上方の賞」である上方漫才協会大賞をさらっていったことへの、上方芸人たちの凄まじい嫉妬心。矢野勝也（矢野・兵動）率いる上方コテコテ芸人集団「上方モンスターズ」は、「上方の本当の恐ろしさを教える」と宣言し、あえて漫才以外での勝負をエバースに突きつける！

対戦項目は【デュエット歌唱力バトル】・【早食い３継リレー】・【運試しロワイヤル３on３】。「上方漫才と何も関係ない」と困惑しつつも、エバースは王者のプライドにかけてこの挑戦を受けることに。

大阪の街で「一般人」をスカウト！ 新感覚の街ブラロケ

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対決に備え、エバースは自軍の戦力となる「モンスター」を確保するため、それぞれの対決種目にふさわしい特技を持つ一般の方々を街中でスカウトし、スタジオに設置された「コロシアム」へと召喚する。大阪・新世界に降り立った２人は強運の持ち主、早食い自慢、歌唱力の持ち主を探して町をねり歩く。５時間にもおよぶロケの末、実力・個性ともにハイレベルな街行く人のスカウトに成功！ こうして結成された即席「エバース軍」が、圧倒的な個性を誇る「矢野パイセン軍」と激突する。

歌、早食い、運、そして力！ 用意された３つの理不尽な試練

上方モンスターズが突きつけてきたのは、自分たちに圧倒的有利 な3つのバトルだ。第一の刺客は、矢野勝也と川畑泰史による最強デュエット、堂本光一・剛に歌唱力で負けない!?「DOOMOTON（どう思とん）」。いっさいボケることなくDOMOTOのアノ名曲を歌い上げる！ 対するエバース軍も即興とは思えないほどの熱唱を聴かせる。果たして勝負の行方は・・・！？

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第二の試練は、「早食いリレー」。大阪名物の豚まん、たこ焼き、きつねうどんを順番にひとり一品完食するリレーでタイムを競う！ パイセン軍からは山下ギャンブルゴリラ、しげ、ひできといった吉本が誇る早食いモンスターたちが立ちはだかる。エバース軍はカラオケバーの店主、おにぎり専門店の料理長と町田の３人。エバース軍がスカウトしてきた２人がスタジオを震撼させるほどの食べっぷりをみせるが、アンカーでうどんを担当する町田にまさかのアクシデントが発生！？

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さらに第三の試練は、運試し対決「絶対むせるポン酢ロワイヤル」。オール阪神・巨人の巨人師匠に扮する兼光タカシ、上沼恵美子に扮する天才ピアニスト・ますみ、某通販会社の社長に扮するまるむし商店の東村で構成される「地獄の大御所スリー」が参戦！ エバース軍も佐々木と強烈な個性を持った2人が挑み、上方モンスターズもひるむほどの個性が爆発し…！

エバースの勢いが本物か、それとも上方の意地が勝るのか。この前代未聞のバトルの結末は！？

まさに一期一会、きっと二度と実現しないであろうメンバーでの大勝負の行方にご期待を。

【番組情報】

「エバースの召喚！上方バトルモンスターズ」

4月17日(金)深夜0時24分(関西ローカル)

※TVer、ABEMAで見逃し配信

出演：

エバース、まるむし商店 東村雅夫、矢野・兵動 矢野勝也、川畑泰史（吉本新喜劇）

兼光タカシ、しげ、豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ、天才ピアニスト ますみ、タイムキーパー ひでき

番組HP：

https://www.asahi.co.jp/sp/kamigata_battle_monsters