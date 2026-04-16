ＡＶＩＬＥＮ<5591.T>が４日続伸している。この日、生成ＡＩでデジタル人材の最適配置を実現する「案件マッチングＡＩ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同ソリューションは、社内に点在するデジタル人材のスキル・経験データと、プロジェクトの要件を生成ＡＩが高度に分析し、最適な組み合わせを提案するもの。従来、各部署の管理者に依存していた人材アサイン業務に生成ＡＩを導入することで、全社横断的なスキルの可視化と客観的なマッチングを行うことで、組織の枠組みを超えた適材適所の配置を加速させ、企業のＤＸ推進におけるリソース不足やミスマッチの解消に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS