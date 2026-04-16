＜サレ妻の二択＞ラブラブ夫婦⇒子どもを見守るパートナーに変化！と思ったら…違う？【第1話まんが】
私は、夫のことが大好きでした。私は奥手ですが、夫を一目見たときから「運命の人だ」と思い、らしくもなくアタックをして交際をしました。だから、夫と一緒に居られるならどこまでも頑張れるつもりだったのです。実際、仕事に家事に育児にと、私は頑張っていたと思います。しかし夫はどんどんと変わっていきました。それでも、子どもが生まれたら夫婦の関係が変わるのは当然だとプラスに捉えていたのですが……彼の変化には理由があったようです。
「ラブラブな夫婦ではなく、子どもを一緒に見守るパートナーになったということかしら」
そう思うようにしてきました……。しかしそのほかにも不満はありました。夫はもともとそんなに子どもは好きではないのか、子どもとのふれあいも最低限でした。
しかし夫は、最近休日出勤が増えました。仕事の都合で帰りも遅くなりました。たまにしていた、家族でのおでかけもまったくなくなりました。
私たちのために、休日も平日も遅くまで頑張ってくれているんだから不満に思っちゃいけないよね……そう息子にも自分にも言い聞かせていました。
浮気され、私はとても傷つきました。でもドラマでよくあるように「お前しかいない、ごめん！」と言ってくれたら、許そうと思っていました。そして、そう言ってくれると思っていました。
夫の浮気は本当にショックでした。
「私たちのために頑張ってくれているんだ」
と思っていたからこそ、日々夫を労って余計な負担をかけないようにしていたのに……。
けれど、まだ許せました。
謝って「もう二度としない。2人が大切なんだ」と言ってくれると思っていました。
それなのに、夫は浮気相手を選んだのです。
私と子どもを捨てて……。
夫はもしかしたら浮気のことが私にバレても、それはそれで離婚しやすくなっていい……なんて考えていたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
「ラブラブな夫婦ではなく、子どもを一緒に見守るパートナーになったということかしら」
そう思うようにしてきました……。しかしそのほかにも不満はありました。夫はもともとそんなに子どもは好きではないのか、子どもとのふれあいも最低限でした。
しかし夫は、最近休日出勤が増えました。仕事の都合で帰りも遅くなりました。たまにしていた、家族でのおでかけもまったくなくなりました。
私たちのために、休日も平日も遅くまで頑張ってくれているんだから不満に思っちゃいけないよね……そう息子にも自分にも言い聞かせていました。
浮気され、私はとても傷つきました。でもドラマでよくあるように「お前しかいない、ごめん！」と言ってくれたら、許そうと思っていました。そして、そう言ってくれると思っていました。
夫の浮気は本当にショックでした。
「私たちのために頑張ってくれているんだ」
と思っていたからこそ、日々夫を労って余計な負担をかけないようにしていたのに……。
けれど、まだ許せました。
謝って「もう二度としない。2人が大切なんだ」と言ってくれると思っていました。
それなのに、夫は浮気相手を選んだのです。
私と子どもを捨てて……。
夫はもしかしたら浮気のことが私にバレても、それはそれで離婚しやすくなっていい……なんて考えていたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙