【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.5「彼方に至る路」 4月28日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のメジャーアップデートとなるパッチ7.5「彼方に至る路」を4月28日に公開する。

今回は、アライアンスダンジョン「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」第3弾「ウィンダス：ザ・サードウォーク」や、「クリスタルコンクリフト」の新ステージ「ハルモニア戦争図書館」やサブクエストや、など、数多く実装される遊び要素について紹介したい。

□パッチ7.5「彼方へ至る路」特設ページ

「ウィンダス：ザ・サードウォーク」

「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」の第3弾として「ウィンダス：ザ・サードウォーク」が登場する。今回は「FFXI」の初期エリアの1つである「ウィンダス」の風景を中心に、再び「FFXI」でキーとなる場所を転戦することとなる。「FFXI」からはシャントットが敵として登場する。

【あらすじ】

真なる王の器を選定し、新たな王とともに国を統治することを目論む、宮廷賢士「サレージャ」。その企てを阻止するべく、ついに決戦の舞台へと向かう。

アルシャールとプリッシュ、そしてバクージャジャとの冒険は、どのような結末へと至るのだろうか。

【ウィンダス：ザ・サードウォーク】

巨大シャントット様とのボス戦

【「ウィンダス：ザ・サードウォーク」の報酬】

「FFXI」の装備品が報酬として手に入る。あの人が登場しそう

クリスタルコンフリクト新ステージ「ハルモニア戦争図書館」

5対5で戦うeスポーツライクな対人戦コンテンツ「クリスタルコンフリクト」に、新ステージ「ハルモニア戦争図書館」が登場する。

マナチェッカーやマナレーン、ヒーリングサークルなど新たなギミックが盛り込まれた幻想的なステージとなっている。

【ハルモニア戦争図書館】

本が舞い散る幻想的な図書館が新たな戦いのステージとなる

「蜃気楼の島 クレセントアイル：北征編」

「蜃気楼の島 クレセントアイル」に新エリア「北征編」が登場。インスタンスダンジョン「フォークタワー：魔の塔」はノーマルとハードの2つの難易度で実装される。

【あらすじ】

死の三角海域に浮かぶ「三日月島」から出ることができなくなったケテンラム率いる探査隊は、引き続き島内の探査を進めていた。

そしてついに、冒険者たちは島の北部へと足を踏み入れる。

【蜃気楼の島 クレセントアイル：北征編】

北征編のエリアには、ニームやアムダプールを思わせるような風景が点在している

武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」最終段階

時間をかければ誰でも最強武器が手に入る武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」は今回が最終段階となる。

【あらすじ】

武具職人「ゲロルト」と順調に進めてきたファントムウェポンの強化も、いよいよ最終段階が迫る。ところが、ゲロルトはどうにも嫌な予感がしているという……。

【ファントムウェポン】

武器もガウガウ元気になりそう？

オーシャンフィッシングに新航路が登場

釣り人たちのコンテンツ「オーシャンフィッシング」に新航路が登場する。セイレーン海やサベネア島近海に赴いて大物を狙おう。

【サベネア近海航路】

南洋の海を眺めながらのリゾートフィッシング

コスモエクスプローラー新星「植物文明の星 アウクセシア」

「コスモエクスプローラー」には新たな星「アウクセシア」が登場。道具強化コンテンツ「コスモツール」にも新段階が実装される。

【あらすじ】

宇宙探査プロジェクト「コスモエクスプローラー計画」も、いよいよ佳境に！ 惑星オイジュスの探索により明らかとなった航路図の示す先へと、いざ飛び立て！

【植物文明の星 アウクセシア】

生い茂る植物に覆われた廃墟が点在する星「アウクセシア」が登場

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO

※画面は開発中のものです。