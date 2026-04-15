「当然の結果と言える」「動揺しているように見えた」なでしこジャパンに敗れたアメリカ、母国メディアは試合内容に不満。失点シーンに指摘「疑問符がつく」

「当然の結果と言える」「動揺しているように見えた」なでしこジャパンに敗れたアメリカ、母国メディアは試合内容に不満。失点シーンに指摘「疑問符がつく」