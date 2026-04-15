＜中学年あるある？＞特定のお友達に執着して悪口も多々。よくあることだから様子見でいい？
小学生になると、わが子のお友達関係で頭を悩ませるママは少なくありません。今回ママスタコミュニティに寄せられたのもそうしたお悩み。「小3女子、特定の子としか遊ばないのは変？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの娘さんは小学校3年生。同じクラスに仲良しのお友達がいるそうですが……。
『相手の子は学童に行っているので、学童で同じ学年の子と遊ぶ機会はあるけど、うちの子はそれがない。学校でもずっと一緒にいて、トイレや移動教室などもずっと一緒。家に帰っても休日もずっとメールでやりとり。行きは一緒に行けるけど、帰りは友達は学童なので、途中までしか一緒に帰れない。同じ方面に行くクラスの子はたくさんいるのに、娘はその子以外とは絡もうとしないで、途中から結構長い距離を1人で帰ってくる。いろいろな子と遊んだほうが後々いいし、ここまで1人の子に執着しているのがとても心配。これは愛情不足だから？ 』
「特定の子とべったり」はよくある？
『自分は特定の子としか遊ばないのが普通だと思っている』
『よくあるかなと思うけど。お互い同意で一緒にいるのなら、あまり気にしなくていいんじゃないかな』
『うちの子も特定の子と2人でべったりになりがちで、次の年はクラスを離される。その子とは若干離れるけど、また違う気が合う子が見つかったらその子とべったりになる』
特定のお友達とべったり仲良くなることについて、ママたちからは「よくあることだと思う」といったコメントが寄せられていました。むしろ仲のいいお友達がいなかったり、いろいろなお友達とまんべんなく仲良くしたりする子は一般的には稀で、グループを作って決まったお友達と遊んだり、グループはなくても毎回同じお友達と一緒に行動したがったりというのは、小学生あるあるなのかもしれません。そして学年が変わってクラス替えをすると、今度はまた別のお友達と同じようにべったりになるという意見もありました。投稿者さんの娘さんも4年生になってクラス替えをしたら、今のお友達に執着はせず、同じクラスのお友達と仲良くなるのではないでしょうか。
お友達と陰口を言い合っていて心配
『これがエスカレートするとやばいから気をつけて。「◯◯ちゃんは他の子と仲良くしないで！」とかがなければ大丈夫だよ』
一方で投稿者さんによると、娘さんはそのお友達と一緒になって、クラスメイトの悪口や「先生消えろ」といった暴言をメールで言い合っているそうです。また学校に持っていってはいけないものを持って行くなど、悪友的な付き合い方をしていることも投稿者さんが気になる点とのこと。特定のお友達に執着しているだけでなく、そのお友達といることでこうした行いがエスカレートしていかないかというのも心配なのでしょう。
この点についてママたちからは「他のお友達とは仲良くしないで」と束縛し合ったり、他のお友達をいじめたりするような関係に発展しないかどうかは見守ったほうがいい、というコメントがありました。仲良くすること自体はいいことですが、誰かを貶めていたり、学校のルールを破ったりしている事実を把握している投稿者さん。そのお友達との関係は置いておいて、親としてモラルやルールは指摘したほうがいいかもしれません。
エスカレートしないよう見守って！担任の先生に相談も
『うちの子もそのタイプ。幼稚園からの友達が束縛する子で、娘と仲良くなる子を遠ざけていて心配だった。高学年で林間学校の班決めのときに「一緒になろう」と言っていたのに、一転して娘をハブろうとしたことがあって、いよいよこの子とだけ仲良くするのはよくないと思った。中学で部活を別にしたら縁が切れて、なんだかんだ他にも仲良い子ができてるよ』
『私なら習い事など学校外の友達と交友できる機会を作る。相手が学童をやめて、あなたの家に入り浸りになったら大変だと思う』
『気になっているなら、陰口や持ち物のことも含めて担任に相談しておくといいよ。可能であれば来年度はクラスを分けてほしいって伝えておくと、学校側もトラブルの芽を摘めるから対応してくれると思う』
同じような経験をしたことがあるママからは、もう少しエスカレートした場合のエピソードも寄せられています。仲がいいことはとてもいいことですが、それが執着や行動制限などに繋がって、わが子が嫌な思いをする可能性もありますよね。お互いに別のお友達と仲良くなれる機会を失っているということでもありますから、交友関係が狭まってしまうのももったいないでしょう。来年のクラス替えでそのお友達とクラスが別になれば、また別のお友達とも仲良くなれるでしょう。ただメールで先生や他のお友達の悪口を言っていたり、ルール違反をしていたりするのは別問題です。そうした行動が目につくようならば、一度担任の先生に相談することも検討しつつ、クラス替えまで見守っているといいかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩