おいしくるメロンパンが4月15日、新曲「ツツジの枯れる頃には」を配信リリースする。同日21:00に「ツツジの枯れる頃には」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることが発表となった。

ミュージックビデオの監督を務めたのは「旧世界より」「渦巻く夏のフェルマータ」を手がけた花田健吾。ダークな雰囲気、窓のモチーフ、細やかなギミックが印象的な疾走感ある映像に仕上がった。

なお、同日正午よりプレイリストSNSシェアキャンペーン『おいしくるメロンパンと花』がスタートとなる。シェアキャンペーン企画参加者全員には「ツツジの枯れる頃には」MVオフショット壁紙がプレゼントされるとのこと。

おいしくるメロンパンは7月、4th〜6thミニアルバム再現ツアー＜おいしくるメロンパン Chronicle Tour 2026 〜リフレイン・ブルー〜＞を開催することも決定している。

■＜おいしくるメロンパン Chronicle Tour 2026 〜リフレイン・ブルー〜＞

7月14日(火) 東京・Zepp Shinjuku

7月23日(木) 大阪・BIGCAT

【プレイガイド先行】

受付期間：4/9(木)18:00〜4/19(日)23:59

・ローチケ：https://l-tike.com/oisiclemelonpan/

・e+：https://eplus.jp/oisiclemelonpan/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/oisiclemelonpan-a/