おいしくるメロンパン、新曲「ツツジの枯れる頃には」リリース日にMVをYouTubeプレミア公開
おいしくるメロンパンが4月15日、新曲「ツツジの枯れる頃には」を配信リリースする。同日21:00に「ツツジの枯れる頃には」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることが発表となった。
ミュージックビデオの監督を務めたのは「旧世界より」「渦巻く夏のフェルマータ」を手がけた花田健吾。ダークな雰囲気、窓のモチーフ、細やかなギミックが印象的な疾走感ある映像に仕上がった。
なお、同日正午よりプレイリストSNSシェアキャンペーン『おいしくるメロンパンと花』がスタートとなる。シェアキャンペーン企画参加者全員には「ツツジの枯れる頃には」MVオフショット壁紙がプレゼントされるとのこと。
おいしくるメロンパンは7月、4th〜6thミニアルバム再現ツアー＜おいしくるメロンパン Chronicle Tour 2026 〜リフレイン・ブルー〜＞を開催することも決定している。
■デジタルシングル「ツツジの枯れる頃には」
2026年4月15日(水)0:00配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/azalea
Music Video：https://youtu.be/w7vvb9I-J6c
※2026年4月15日(水)21:00プレミア公開
■プレイリストSNSシェアキャンペーン『おいしくるメロンパンと花』
実施期間：4/15(水)12:00〜4/21(火)23:59
応募フォーム：https://forms.gle/DJvUwRAoKRUwHvBA8
公式プレイリスト：https://TF.lnk.to/oisicle_flower
※キャンペーン開始以降有効
■＜おいしくるメロンパン Chronicle Tour 2026 〜リフレイン・ブルー〜＞
7月14日(火) 東京・Zepp Shinjuku
7月23日(木) 大阪・BIGCAT
【プレイガイド先行】
受付期間：4/9(木)18:00〜4/19(日)23:59
・ローチケ：https://l-tike.com/oisiclemelonpan/
・e+：https://eplus.jp/oisiclemelonpan/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/oisiclemelonpan-a/
関連リンク
◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト
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