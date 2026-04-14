「グエー死んだンゴ」秘話を『仰天ニュース』で放送 スタジオが涙に包まれる
きょう14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）では、SNSへの投稿から3日で1億回の閲覧数を超えた8文字の言葉「グエー死んだンゴ」に秘められたエピソードを再現する。
【動画】SNSで広がり見せた「グエー死んだンゴ」投稿者めぐる特集
活発で明るい大学生を襲った希少ながん。ステージ3Bと診断され病と闘う過酷な日々…。そんな中、友人やSNSを見ている仲間たちへ向けた彼の投稿は、やがて世の中を大きく動かすことに…。一人の青年の懸命な生き方に、スタジオが涙に包まれる。
【MC】笑福亭鶴瓶 【レギュラー】松島聡（timelesz）
【アシスタント】杉原凜（日本テレビアナウンサー）
【ｽﾀｼﾞｵｹﾞｽﾄ】綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太(南海キャンディーズ)、高橋成美、塩崎太智(M!LK)（※崎＝たつさき）、賀屋壮也(かが屋)、荒川(エルフ)
【VTR出演】細田佳央太、菅田将暉
【動画】SNSで広がり見せた「グエー死んだンゴ」投稿者めぐる特集
活発で明るい大学生を襲った希少ながん。ステージ3Bと診断され病と闘う過酷な日々…。そんな中、友人やSNSを見ている仲間たちへ向けた彼の投稿は、やがて世の中を大きく動かすことに…。一人の青年の懸命な生き方に、スタジオが涙に包まれる。
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【アシスタント】杉原凜（日本テレビアナウンサー）
【ｽﾀｼﾞｵｹﾞｽﾄ】綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太(南海キャンディーズ)、高橋成美、塩崎太智(M!LK)（※崎＝たつさき）、賀屋壮也(かが屋)、荒川(エルフ)
【VTR出演】細田佳央太、菅田将暉