株式会社タカラトミー(東京都葛飾区)は、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 銀河鉄道９９９ ９９９号」（希望小売価格：７７００円／税込）を７月１８日（土）から全国で発売する。

松本零士さん原作のアニメ「銀河鉄道９９９」に登場する、主人公・星野鉄郎が“機械の身体”を求め旅するなかで乗車する銀河超特急「９９９号」をイメージしたもので、「メーテル、鉄郎、車掌のプラキッズ（フィギュア）」のほか、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能になっている。

商品のポイントは３つ。プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわり、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識なども付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能。炭水車の後部には「９９９」号のコクピットへの入り口も彫刻で再現している。また、メーテル、鉄郎、車掌のプラキッズ３体が付属し、客席にメーテルや鉄郎を配置する想像を膨らませたり、客車の後尾に車掌も乗せたりしてディスプレイを楽しめる。さらに、走行中には先頭車両のヘッドライトが点灯し、銀河を駆ける「９９９号」のイメージを演出する。付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、“飾る”“走らせる”の 両方を楽しむことが可能となっている。

「銀河鉄道９９９」とのコラボレーションを望む多くの要望に応える形となり、プラレールファンはもちろん「銀河鉄道９９９」 のファンなど、子どもから大人まで楽しんでほしいとしている。

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売する。