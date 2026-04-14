「HIVへの遺伝的抵抗性を持つ兄弟」から幹細胞移植を受けたHIV患者の免疫系が作り変えられてほぼ完治した事例

「HIVへの遺伝的抵抗性を持つ兄弟」から幹細胞移植を受けたHIV患者の免疫系が作り変えられてほぼ完治した事例