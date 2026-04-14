プロ野球・ヤクルトは開幕から14戦で10勝と好発進。好調のチームを投手陣が支えています。

ヤクルトは現在、14試合を終えて10勝4敗と貯金「6」を記録。4カードで勝ち越し、1位の阪神にわずか0.5ゲーム差で2位につけています。

この好調を支えているのは投手陣。チーム防御率2.29は12球団トップで、特にリリーフ防御率1.59と、最下位に沈んだ昨季から開幕好スタートに大きく貢献しています。

今季両リーグトップの6セーブをマークしているのが、新加入のキハダ投手。3月27日のDeNA戦で9回に登板し、無失点で来日初登板初セーブを記録。12日の巨人戦では全18球ストレートで抑えて、マウンド上で両手をあげて歓喜するシーンが印象的でした。ここまで6登板連続で無失点でのセーブをマークしています。

そのほかにも星知弥投手が6試合で5ホールド、1セーブ、防御率1.50をマークしているほか、育成出身の2年目右腕・廣澤優投手が5試合、木澤尚文投手が4試合連続で無失点投球。キハダ投手と同じく新加入のリランソ投手が4試合で2ホールド、無失点となっています。ここ数年、苦しんでいる清水昇投手も3試合無失点。池山隆寛新監督のもと開幕から投手陣が奮闘しています。

▽セ・リーグ6球団のリリーフ防御率1.59 ヤクルト2.53 DeNA2.66 巨人3.12 阪神5.40 広島6.47 中日※4月12日終了時点