京都府南丹市の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では小学6年の男子児童の行方がわからなくなっていて、警察は身元の確認を急いでいます。南丹警察署前から中継です。

行方不明となっている男子児童の捜索を行っている南丹警察署の前です。

警察はきのう、行方が分からなくなっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の捜索中に警察官が学校から南西におよそ2キロ離れた山林で仰向けに倒れている子どもとみられる遺体を発見しました。

警察によりますと、遺体は年齢や性別などは不明ですが、「死後1日、2日ではなく、相当な期間が経っている」としていて、外傷などについては「現時点で答えられるものはない」としています。

おとといには、遺体が見つかった現場とは別の山で安達さんのものとみられる黒色の靴が見つかっていて、警察はDNA鑑定などで確認を進めていますが、見つかった遺体は靴を履いていなかったということです。

警察は身元の確認を急ぐと共に、きょう午前から司法解剖を行って死因などを調べるとしていて、事件性が高まれば捜査本部を設置する予定です。