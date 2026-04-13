女優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、中学時代の恋愛事情を同級生に暴露される場面があった。

出演者にゆかりの人物5人が現れ、ヒントや質問でその人物の素性を当てるコーナーに出演。5人中4人が綾瀬との関わりがある人で、ある女性は「あなたの入浴姿を忘れられません」と、綾瀬との思い出を語った。

女性は中学のバスケ部の同級生で、よく綾瀬と2人でダイエットのため、スーパー銭湯に行った思い出などを語った。さらに番組にはもう1人、バスケ部のチームメートで親友女性が出演。芸能活動のため上京を決めた綾瀬に、「“東京に行かないで”と思って、凄い泣きました」と振り返った。しかし、綾瀬は「覚えてないです…」とまさかの回答。スタジオ中がずっこけた。

この女性はさらに、当時から綾瀬が「めちゃくちゃモテていた」と明かした。一方で、「たぶん彼女は告白されたことはない」とも推測した。

「男子の中で“告白してはいけない同盟”というのがあって。ほとんどの男子が好きなので、告白して誰かの彼氏になるとか、あいつ何考えとるん？って感じになるから、しちゃいけないというのがあるというのを（聞いた）」

もちろん女子生徒にも大人気で、綾瀬と仲良しだったこの親友も「私も凄く嫌われてました」と告白した。綾瀬のモテモテ伝説に、スタジオはどよめきに包まれたが、当の本人は「知らなかったです」と驚いていた。