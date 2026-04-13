ホルムズ海峡周辺を航行する船舶の様子＝10日/Marine Traffic

（CNN）ホルムズ海峡の再開が難航している。だが、この重要な海峡が完全に再開し、石油やその他の必要な貨物が運び出されたとしても、それだけで正常な状態に戻るわけではない。

物流を維持するには、空になった船が海峡に戻る必要があるからだ。専門家らによれば、停戦が一時的なものにすぎないという強いリスクがある限り、海運会社が海峡を通ってペルシャ湾内に入り始めることはないという。

タンカー会社や船主、保険会社は、何週間、あるいはそれ以上にわたって湾内に足止めされることはないと確信しない限り、再度船を湾内に入れることはない。イートロの世界市場アナリスト、ラレ・アコナー氏はそう述べた。

湾内に新たな船が入り、石油や肥料といった切実に必要とされる貨物を積みこまなければ、貨物を満載した船数百隻が海峡を出ていったとしても、その恩恵は長続きしない。石油やその他の物資の不足と高騰した価格は、今後も数カ月にわたって続く可能性が高い。

流れを正常に戻すには、まず湾内に足止めされている船が出ていく必要があるが、その動きは今のところ起きていないと、貿易分析会社ケプラーのマット・スミス氏は述べた。

スミス氏によると、通常であればホルムズ海峡は毎日100隻超の石油タンカーが通航するが、その数は10隻以下にまで減っている。

停戦に対する信頼が生まれたとしても、船舶の流れは圧倒的に湾外へ向かう船が中心になる。スミス氏によれば、湾内では積載済みの石油タンカー約400隻が出航を待つ一方、湾内に入ろうとしている空のタンカーは100隻程度だ。

仮に海峡がきょう再開したとしても、石油の流れが正常に戻るのは7月ごろになる可能性が高いという。