£´·î£±£³Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡úÀ¸Á¯»Ô¾ì£Ô£Ï£Ð¡ª¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤ÊªÄ´ºº¡õ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ú
¡úÀ¸Á¯»Ô¾ì£Ô£Ï£Ð¡ª¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤ÊªÄ´ºº¡õ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ú
¤È¤Ë¤«¤¯¡È³Ú¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡É¥ì¥·¥Ô¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎÁÍý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß¤«¤éÄ¶´ÊÃ±ÎÁÍý¤òÅÁ¼ø¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
Ê¿Ìî¥ì¥ß¡¦¤ä¤¹»Ò¡¦±ºÌî¥â¥â¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÎÁÍý¡ä
¡ú¤Õ¤ï¤Õ¤ï·Ü¤È¤¤å¤¦¤ê¥À¥ì
¡ÚºàÎÁ¡Û£²¡Á£³¿ÍÊ¬
¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡ÊÈéÌµ¤·¡Ë¡¡¡¡£³£°£°£ç
£Á¡¡±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸£±¡¿£´
µíÆý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£³
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡¡¡¡¡¡¡¾¯¡¹
¡ü¤¤å¤¦¤ê¥À¥ì
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë£²ËÜ¡ÊÀµÌ£¡¡£±£°£°£ç¡Ë
£Â¡¡¥Ý¥ó¿Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£³
º½Åü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸£²
¤´¤ÞÌý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸£²
Í®»Ò¸ÕÜ¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸£±¡¿£³
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡ÊÉÕ¤±¹ç¤ï¤»ÍÑ¡¢¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÄ¹¤¯ÀÚ¤ë¡Ë¡¡£±ËÜ
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡ÊÀÖ¡¢²«¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¡Ê£±£ã£í¸ü¤µ¡Ë¤Ë¤·¡¢
¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì£Á¤ò²Ã¤¨¤Æ£¹£°ÉÃ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢½Áµ¤¤òÁ´ÉôÆù¤ËµÛ¤¤¤È¤é¤»¤ë¡£¡¡
¢ÂÑÇ®»®¤Ë¡¤ò¹¤²¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¡Ê£¶£°£°W¡Ë¤Ç£´Ê¬¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÊÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¡Ë
¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£¡¡
£¤¤å¤¦¤ê¥À¥ì¤òºî¤ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ·Ú¤¯¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢£Â¤òº®¤¼¤ë¡£¡¡
¤´ï¤ËÉÕ¤±¹ç¤ï¤»ÍÑ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤òÀ¹¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¢¤Î¶»Æù¤òÊÂ¤Ù£¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤¢¤ì¤Ð¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ö¤¤å¤¦¤ê¤Î¹Ê¤ê½Á¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡¡¡Ê¤¤å¤¦¤ê½Á£µ£°㎖¡¢ËªÌª¾®¤µ¤¸¡¡£±¡¢¥ì¥â¥ó½Á¾¯¡¹¡Ë
¡ú¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥«¥Ä
¡ÚºàÎÁ¡Û£²¿ÍÊ¬
¡¦½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê£µÐºÙÀÚ¤ê¡Ë¡¡¡¡£²£°£°£ç¡¡
£Á¡¡¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£²¡¡
ÏÂ¤«¤é¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸£±¡¡
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¾¯¡¹¡¡
¡¦ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡¡£±£²Ëç¡¡
£Â¡¡¾®ÇþÊ´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£°£ç¡¡
¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£´¡¡
¥Ñ¥óÊ´¡Ê¥É¥é¥¤¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ¡¡
ÍÈ¤²Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ¡¡
£Ã¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¥ì¥â¥ó¡Ê¤¯¤··¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¡¦¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¡¦¤«¤é¤·¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬¥Á¥ó¤·¤Æ¡¢
ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡£
¢¡¤Ë£Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
£ÆÚÆù2Ëç¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ½Å¤Í¡¢¼êÁ°¤Ë¡¤ò 1/6ÎÌ¤Î¤»¤ÆÊñ¤à¤è¤¦¤Ë´¬¤¯¡£
»Ä¤ê5¸ÄÊ¬¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤¿£Â¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò 1¡Á2ÑÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢£¤ò¤³¤í¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÍÈ¤²¤ë¡£¡Ê160¡î¡Ë
Ãæ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ì¤Ð£Ï£Ë¡£
¥´ï¤Ë£Ã¤ò¤Î¤»¡¢¤¤òÀ¹¤ê¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤ª¹¥¤ß¤ÇÄÉ¤¤¤«¤é¤·¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â OK¡£
¡ú¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¤á¤·Å¥ËÀ
¡ÚºàÎÁ¡Û£²¿ÍÊ¬
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £´¸Ä¡Ê£±£µ£°£ç¡Ë¡¡
¡¦Ä¹¥Í¥®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £±ËÜ¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç¤µ¤¸£±¡¥£µ¡¡
£Á¡¡¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£³¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¡
¼ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¡
¤ß¤ê¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¡
¡¦¤´ÈÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¿ÍÊ¬¡¡
¡¦ºï¤êÀá¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ø¥¿¤â¥¿¥Í¤â¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ½Ä¡¡£´ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£Ä¹¥Í¥®¤Ï£µ£í£í¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤ë¡£¡ÊÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡Ë
£Ä¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¯¤·½Áµ¤¤¬»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¤´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢£¤ò¤Î¤»¤ë¡£ºï¤êÀá¤ò¿¶¤ê¡¢º®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£