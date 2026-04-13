みなみかわ、高難度“国家試験”合格を報告 2回目の試験で「いけました！」
ピン芸人のみなみかわが、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。高難度“国家試験”合格を報告した。
【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌
これまでの動画でみなみかわは、新たな愛車に購入に向けて、現状の「普通二輪免許」から「大型二輪免許」取得に向け、一発試験を受けるとしており、前回の動画で試験を受けたが、落ちたことを報告していた。
2回目の挑戦となったこの日の動画では、「今回はレンタルバイク屋でホンダ『GB350』をレンタルしまして、1日練習しました」と報告。「前回、波状路でだめだったので、波状路は越えたい」「あと足付きが僕『カブ』に慣れてるので、右足をつくクセがついてしまってるので、1日で左足でつくクセ付けましてね」と前回の反省を生かしたと伝えた。
そして試験場に向かうところから、画面はスタジオに切り替わり、共に大型二輪免許取得を目指すウエストランド・河本太とともに報告のシーンに。河本に「なんですかその顔は」と指摘されると、みなみかわは「受かりました！」「いけました！」と報告。河本は「うわぁすげぇ！」「かっけー」と驚いた。さらに免許証を見せて、間違いないことを伝えた。
みなみかわは、合格直後の自撮りも公開し、「受かった！受かった！2発目で受かったよ！」と興奮を隠しきれない様子。さらにスタジオに戻り、2回の1発試験でかかった費用「1万円ちょい」に、練習で借りたレンタルバイクの費用1万6500円を加え、「3万円弱」だったと明かした。そして「（通常教習所でかかる費用）10万円から3万円引いて、浮いた7万円分、カスタムにぶち込める」とした。
その後、試験場での出来事などを報告。「あとはカスタムバイク待つだけです」と期待した。
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これまでの動画でみなみかわは、新たな愛車に購入に向けて、現状の「普通二輪免許」から「大型二輪免許」取得に向け、一発試験を受けるとしており、前回の動画で試験を受けたが、落ちたことを報告していた。
2回目の挑戦となったこの日の動画では、「今回はレンタルバイク屋でホンダ『GB350』をレンタルしまして、1日練習しました」と報告。「前回、波状路でだめだったので、波状路は越えたい」「あと足付きが僕『カブ』に慣れてるので、右足をつくクセがついてしまってるので、1日で左足でつくクセ付けましてね」と前回の反省を生かしたと伝えた。
みなみかわは、合格直後の自撮りも公開し、「受かった！受かった！2発目で受かったよ！」と興奮を隠しきれない様子。さらにスタジオに戻り、2回の1発試験でかかった費用「1万円ちょい」に、練習で借りたレンタルバイクの費用1万6500円を加え、「3万円弱」だったと明かした。そして「（通常教習所でかかる費用）10万円から3万円引いて、浮いた7万円分、カスタムにぶち込める」とした。
その後、試験場での出来事などを報告。「あとはカスタムバイク待つだけです」と期待した。