この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「「醤油12個」注文の正体に驚愕！Uberキロ100円割れの激安単価で稼働した結果。《ウーバー配達員》」と題した動画を公開した。動画では、ウーバーイーツ配達員のせーけんさんが、日曜日にクエスト達成を目指して奮闘する様子をレポートしている。

日曜日の稼働に出発したせーけんさんは、気温22度という快適な気候のなか、12件の配達で3,600円の追加報酬が得られるクエストの達成を目標に設定した。春の全国交通安全運動中で警察の取り締まりが厳しい状況下、違反に気をつけながら次々と配達をこなしていく。

順調に配達を進めるなか、「あほや」という店舗から「醤油 12個」という不思議な注文が入る。「醤油ってどれくらいの大きさなんだろう」「料理でそんなに使う？」と疑問を抱きながら店舗へ向かうと、そこは関西発祥の有名なたこ焼き屋であった。店員に確認したところ、「醤油味（12個入り）」のたこ焼きのことだと判明し、せーけんさんは「たこ焼きの味のことでした」と納得の表情を見せた。

その後も稼働を続けると、配達ルートで歩行者天国に遭遇し、バイクを押して歩く事態に直面する。また、中華料理の「麻辣湯」のピックアップに向かったはずが、インドカレー店風の店舗で調理されているという不思議な状況に遭遇するなど、予測不能な出来事が連続する。1キロあたり100円を割るような激安単価のオファーが頻発する厳しい環境下でも、クエスト達成のために短い距離の案件を効率よく拾う立ち回りを披露した。

約3時間の稼働で無事に12件の配達を完了し、目標のクエストを達成。売上は8,960円となり、「時給が今日は3,000円いかないくらい」と本日の結果を報告した。激安単価の中でもクエストを活用して効率よく稼働するリアルな姿は、日々の配達の参考になりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

日曜日のウーバー配達稼働スタート
02:02

追加報酬を目指して1件目のピックアップへ
06:26

「醤油12個」の注文！？関西発祥たこ焼き屋の正体
11:32

インドカレー屋さんが作る「麻辣湯」に困惑
17:11

12件の配達完了と本日の売上結果発表

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