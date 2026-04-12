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金融系YouTuberのラプトル博士が、「【4/18まで】SBI証券の"重要なお知らせ"を確認しないと新NISA取引停止！？｜確認手順と最新セキュリティ設定も解説」と題した動画を公開した。動画では、SBI証券から全ユーザーに届く「重要なお知らせ」の内容と、取引制限を回避するための同意手順、および最新のセキュリティ設定について解説している。



SBI証券では、金融商品取引法の規定により年に1回、契約締結前交付書面などの重要書類が再交付される。ラプトル博士によると、この「重要なお知らせ」を2026年4月18日の午前6時までに確認し同意しない場合、取引が制限され、新NISAでのクレジットカード積立なども対象になる可能性があるという。



お知らせの中身は、資本金の基準日更新や加入協会の追加など、ユーザーの取引に直接影響を及ぼさない変更である。しかし、ラプトル博士は「お知らせを開いて読んだだけでは『確認済み』にならない」と注意を喚起する。実際の操作画面を用いながら、メッセージボックスからお知らせを開き、画面下部にある「電子交付に同意し、書面内容を理解しました」という青いボタンを必ず押すよう強調した。



さらに動画後半では、2026年からセキュリティルールが厳格化されたことに伴う「電話番号認証」の重要性にも触れている。登録している電話番号が古いと追加認証ができず、いざという時に取引が停止する恐れがある。そのため、特に固定電話を登録している人や、最近携帯電話を変更した人は、設定画面から現在の登録番号を確認し、最新の状態に更新する必要があるという。



年に1回届く重要なお知らせは、いわば証券口座の定期健康診断のようなものである。期日までに確実にお知らせへ同意し、電話番号などの基本情報を最新に保つことで、大切な資産を守りながら安心して資産運用を継続できるだろう。