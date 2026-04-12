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自動車解説者・ジャーナリストのGocarが自身のYouTubeチャンネルで「【90年代の日産、本気すぎた】なぜこんなクルマを作れたのか!? レパードJ.フェリーは“こだわり”の塊だった！｜日産 レパード J.フェリー試乗レビュー」を公開した。動画では、1992年式の「日産 レパードJ.フェリー」をピックアップし、現代のクルマにはない独特の魅力や、当時の日産が注ぎ込んだ並々ならぬこだわりを徹底解剖している。



Gocarは、オーナーである31歳のりょうさんをゲストに迎え、内外装を詳細にレビュー。最大の特徴として、オプション設定されていた本革をふんだんに使用したシートや、本木目パネル、アナログ時計といった豪華なインテリアを挙げた。レザーシートに触れ「こんな柔らかいの最近ないですよ」と、その贅沢な質感に驚きの声を上げる。さらに、後席の快適性や、ピラー部分にまで布張りが施されているなど、細部にまでコストがかけられている点に注目した。



走行レビューでは、3.0L V6エンジンのスムーズな加速と静粛性を高く評価。りょうさん自身も「トルクがあって乗りやすい」と語り、Gocarは「スポーティなクルマが多い中、これだけゆったり走れるセダンは貴重」と、その乗り心地の良さを称賛。独特の尻下がりなリアデザインについても、他にはない強烈な個性として肯定的に捉えている。



最後にGocarは、当時の日産が持つ「ゆとりあるクルマ作り」の哲学が、現代のクルマ選びにおいても新たな価値観を与えてくれると総括。「スペックや燃費だけではない、クルマと過ごす優雅な時間」を求めるドライバーにとって、90年代の高級車は今なお魅力的な選択肢となり得ることを示唆した。