キュアアルカナ・シャドウ登場で日本席巻！変身シーンにファン歓喜「作画もめちゃ気合い」「眼福でした」
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、ABCテレビ・テレビ朝日系で本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場すると、ネット上で歓喜の声があがっている。
【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ』場面カット
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そして今回、キュアアルカナ・シャドウがついに変身。変身シーンでは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」と名乗りもあり、キュアアンサーとキュアミスティックと戦闘した。
「アルカナスターレイン OPで使ってたビームの掃射！演出もかっこいい！」「アルカナスターレイン、めちゃくちゃゾルトラークやん笑」「キュアアルカナ・シャドウの初登場回、全体的に作画もめちゃ気合い入った良さで凄く良かった……なんでファントム側にいるのか、、その謎が明かされるのかも含めて今後の展開も更に楽しみ」「キュアアルカナ・シャドウ 遂に降臨！」「すごく可愛かったですありがとうございました眼福でした 予想を裏切らん圧倒的強さとクールで美少女で最高」「敵対してバトルしてたのに当然のように一緒に踊り始めるED」などと反応。Xでは「#precure」がトレンド1位、アルカナシャドウ」のワードもトレンド入りした。
【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ』場面カット
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
「アルカナスターレイン OPで使ってたビームの掃射！演出もかっこいい！」「アルカナスターレイン、めちゃくちゃゾルトラークやん笑」「キュアアルカナ・シャドウの初登場回、全体的に作画もめちゃ気合い入った良さで凄く良かった……なんでファントム側にいるのか、、その謎が明かされるのかも含めて今後の展開も更に楽しみ」「キュアアルカナ・シャドウ 遂に降臨！」「すごく可愛かったですありがとうございました眼福でした 予想を裏切らん圧倒的強さとクールで美少女で最高」「敵対してバトルしてたのに当然のように一緒に踊り始めるED」などと反応。Xでは「#precure」がトレンド1位、アルカナシャドウ」のワードもトレンド入りした。
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