ニールズヤード レメディーズ限定セット♡爽快ミストで夏のニオイ＆暑さ対策

暑さや汗による不快感が気になる季節にぴったりな、ニールズヤード レメディーズの限定セットが登場♡爽やかな香りでニオイケアができるデオスプレーと、ひんやり心地よい冷感ミストがセットになった、夏の必需品ともいえるアイテムです。持ち運びにも便利なポーチ付きで、お出かけやリフレッシュタイムにも大活躍。暑い季節を快適に過ごすための頼れる存在です♪

夏限定ボディミストセット

クーリングサマー ボディミストセット

価格：6,930円(税込)

サイズ：各100mL（デオスプレー・ボディミスト）／ポーチ約W180㎜×H190㎜

内容：レモン＆コリアンダー デオスプレー100mL/リフレッシュミント ボディミスト100mL/ミニスプレーボトル/サマーポーチ（再生ポリエステルなど）

2026年4月8日(水)数量限定発売。夏を快適に過ごすためのアイテムが一度に揃う、日本限定の特別セットです。

シーンに合わせて使い分けたり、重ね使いすることでより爽快感を楽しめるのが魅力です。

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爽やかケア＆ひんやり冷感

レモン＆コリアンダー デオスプレー

レモン＊3やコリアンダー＊3、ライム＊3のフレッシュな香りで、汗のニオイや不快感をカバー＊1。植物由来（ライ麦）のアルコール＊4を使用し、肌にやさしく使えるのもポイントです。

リフレッシュミント ボディミスト

メントールによる冷感＊2と、オーガニックミント＊5やレモン＊6、ライム＊7などの爽やかな香りでリフレッシュ。エーデルワイスエキス＊9配合で、夏の乾燥ダメージを受けた肌にうるおいを与えます。

2つを重ねて使うことで、よりひんやり感と爽快感を実感できるのも嬉しいポイントです。

*1精油の香りによるマスキング効果、*2つけた瞬間の感触、*3香料(精油)、*4変性アルコール、*5セイヨウハッカ油（香り成分）、*6レモン果皮油(香り成分)、*7ライム油(香り成分)、*8アオモジ果実油（香り成分）、*9エーデルワイス花／葉エキス(保湿成分)

持ち運びも便利♡夏の必需品

ロゴ入りのメッシュポーチとミニスプレーボトルが付属しているため、外出先でも手軽に使えるのが魅力。通勤やレジャー、旅行などさまざまなシーンで活躍します。

軽やかな使用感と心地よい香りで、気分転換やリフレッシュにもぴったり。暑さ対策だけでなく、日常のちょっとしたご褒美アイテムとしても取り入れたくなるセットです。

夏を快適に過ごす限定セット♡

ニールズヤード レメディーズの限定ボディミストセットは、香り・冷感・保湿をバランスよく叶えてくれる優秀アイテム♡暑さが厳しい季節でも、心地よく過ごせるひと工夫として取り入れたいセットです。数量限定なので、気になる方は早めにチェックするのがおすすめ。毎日のリフレッシュタイムを、もっと快適で特別なものにしてみてください♪