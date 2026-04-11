【父「土下座しろ！」の10年後】会社辞めた娘へ「大学はムダだったな！」＜第10話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第10話 思わず質問攻め
【編集部コメント】
久しぶりにアカリさんに会って、両親は思わず感情的になって質問攻めにしてしまいます。いや……「思わず感情的になって」ではなかったですね。昔からアカリさんに対しては「常に感情的」だったのかもしれません。アカリさんは相変わらず、しっかりと自分のペースを崩さずに対応していきます。両親もいろいろ聞きたいことがあるかもしれませんが、まずはしっかり伝えてあげてください。「なんで」アカリさんに会いに来ようと思ったのか。アカリさんに「何を」言いたかったのか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第10話 思わず質問攻め
【編集部コメント】
久しぶりにアカリさんに会って、両親は思わず感情的になって質問攻めにしてしまいます。いや……「思わず感情的になって」ではなかったですね。昔からアカリさんに対しては「常に感情的」だったのかもしれません。アカリさんは相変わらず、しっかりと自分のペースを崩さずに対応していきます。両親もいろいろ聞きたいことがあるかもしれませんが、まずはしっかり伝えてあげてください。「なんで」アカリさんに会いに来ようと思ったのか。アカリさんに「何を」言いたかったのか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと