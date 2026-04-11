＜習い事送れない＞小学3年生。距離が遠いので1人でタクシーを利用させたい。できると思う？
子どもの習い事。さまざまな問題のなかでも、習い事までの行き帰りについては頭を悩ませるママも多そうです。
『小3の息子が、家から大人の足で徒歩15分以上のところにある習い事に通っています。習い事へ向かうみちのりを、息子1人で行かせないといけないので相談させてください』
少し距離のある習い事へ子どもひとりで行かせることに対する相談。大人の足で15分以上となると、小3のお子さんの場合、体格や状況にもよりますが、30分程度かかる可能性がありますね。この距離をひとりで歩いて行かせるのは少々心配な投稿者さんは、タクシーという移動手段を考えついたのだそう。それについての相談、もう少し詳しく見てみましょう。
『帰りは私が必ずお迎えに行けるけど、どうしても仕事の都合がつかず、送ってあげられなくて……』
仕事の都合で距離のある場所にある習い事へわが子を送り届けられないと話す投稿者さん。送ってあげられないことについて一度親子で話し合いを試みたようですが、お子さんは習い事を続けたいと話しているのだそう。そこでタクシー移動を考えついたそうです。詳細は以下の通り。
『帰宅後、ひとりで習い事の準備（水筒をカバンに入れるだけ）をする。私の呼んだタクシーが家の前に来て、時間になったら乗車する。私が登録した降車地点で降り、習い事へ行く』
流れ的には慣れてしまえば小学校3年生ぐらいならできなくはなさそうですね。しかしその“慣れる”までが大変かもしれません。なお、投稿者さんとお子さんはスマホでのやり取りは可能。タクシーは投稿者さんのスマホに入ったアプリでドライバーとやり取りし、支払いはWeb決済で完結するため、お子さんがお金を支払うようなことはないのだそう。
小学校中学年なら歩けるような…？
『高学年なら習い事へ行く時間帯が遅くなることもあると思うけど、3年生ならそこまで遅い時間帯でもないでしょ。慣れないタクシーに乗らせるより歩かせたほうがいいんじゃない？』
『タクシーの運転手がヤバい人だったらとか、心配したらキリがないけど大丈夫？ うちの小2になる子どもの習い事はすべて送迎しているけど、小2でも片道20分くらい歩いて習い事へ行っている子もいるよ』
タクシーが必ずしも安全であるとはいいきれないといった声が寄せられました。また習い事へ行く時間帯次第では、歩いて行かせても問題ないのではという声も。実際に投稿者さんのお子さんと同じぐらいの低学年の子どもが、30分程度の道のりを歩いて通っていると聞くと、「やればできるのではないか」という気にもなりますね。
ずっと同じ選択肢でなくてもいい
『最初はタクシーで、慣れてきたら歩いて行かせることを視野に入れてみてはどうですか？ 親が心配なら最初はタクシーでもいいと思います。なにかあったら絶対後悔しますしね』
『3年生で早く暗くなる冬場は安全面で微妙だし、タクシーでいいと思う。日が暮れるのが遅い時期なら、親子で一緒に歩いて行く練習をしてみて、4年生ごろから1人で行かせてみては？』
なにが最善かはやってみないとわからないもの。投稿者さんの旦那さんは「過保護だ」と話しているそうですが、あとでなにかあってからでは後悔してもしきれませんよね。ただ、子どもの成長や状況の変化に応じて、選択肢を別のものに変更したっていいのです。子どもの成長に応じて、タクシー移動から徒歩や自転車移動に変更しても、まったく問題がなくなる日だってくるかもしれません。とりあえずやってみる、そこからはじめてみてはいかがでしょう。
慣れるまでの最初の数回は付き添ってあげよう
お仕事でお子さんを習い事へ送り届けられないと話す投稿者さん。小3の子どもが、送迎タクシーで習い事へ行けるかどうか聞きたかったようですが、結論からすると、慣れてしまえば問題なく実現できるとママたちは判断しました。しかし、慣れるまでの数回は親が付き添ってあげたほうがいいのではないでしょうか。1〜2回付き添って、最後の1回は自宅で待機すれば、お子さんも安心できそうです。お仕事との兼ね合いもあるでしょうけれど、その数回付き添ってあげるだけで、お子さんの安心度もかなり変化しそうです。子どもの成長のためにも、検討してみてはいかがでしょう。