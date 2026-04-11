「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

前哨戦のチューリップ賞２着から桜冠奪取を狙うナムラコスモスは１０日朝、栗東ＤＰで入念に体をほぐした後に坂路へ。適度な気合乗りで４Ｆ６６秒５で登坂し、戴冠へ向けて態勢を一段引き上げた。

調教から引き揚げてくる姿を確認した大橋師は「落ち着いているし、いい雰囲気。この時期の牝馬はフケなどで調整が難しいが、何の問題もなくここまで来られたのが何より」と納得の表情を浮かべた。木曜に発表された事前馬体重の５００キロ（前走時は４８４キロ）についても「数字は増えていても、見た目はスラッとしているので心配はないよ」と問題なしを強調する。昨年９月のデビュー戦が４８０キロ。フィジカル面がパワーアップしているのは間違いない。

母ナムラリコリスは同じ大橋厩舎の管理馬。２１年函館２歳Ｓを制したものの、ノドの不安で無念の引退を余儀なくされた。その後、繁殖牝馬としてナムラコスモスを送り出した。「馬体がしっかりしていて、最初からいい印象だった」と指揮官は母の面影を重ねる。

その母が立てなかった大舞台へ。「枠も内過ぎず外過ぎず、いい所だからね。あとはペースが流れてくれれば。馬場は問わないタイプだと思う」と力を込めた。母の無念を背に、娘が桜の頂点へ−。２代にわたる母娘の夢を実現するため、全力で仁川のターフを駆け抜ける。