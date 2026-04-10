ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

今年の母の日は、感謝の気持ちと一緒に“ほっとする時間”を贈ってみませんか？ドトールから、コーヒーとスイーツ、さらに選べるアイテムを組み合わせた母の日限定ギフトが登場♡2026年4月10日より予約がスタートし、贈る相手の好みに合わせて選べるのが魅力です。見た目も華やかで、開けた瞬間に笑顔が広がる特別なセットは、大切なお母さんへのプレゼントにぴったりです♪

選べる楽しさが魅力の母の日ギフト

ドトールの母の日ギフトは、コーヒーの種類とセット内容を自由に選べるのがポイント。

定番の「マイルドブレンド」と、カフェインを控えたい方にも嬉しい「カフェインレス」から選択可能です。さらに、ハンドタオルまたはソープフラワーの2タイプを用意。

贈る相手のライフスタイルや好みに合わせて、ぴったりの組み合わせが選べます。予約は2026年4月10日（金）～4月30日（木）まで受付中です。

ヴィタメールの母の日ギフト2026♡華やかショコラ＆焼き菓子登場

全4種類のギフト内容をチェック

選べる母の日ギフト（マイルドブレンド）

ハンドタオルセット 価格：3,800円（送料込）

・ドリップカフェ（マイルドブレンド）6パック

・焼きマシュマロサンド「ベイクドマロウ」3個

・DOUTORオリジナル刺繍入りハンドタオル

ソープフラワーセット 価格：4,200円（送料込）

・ドリップカフェ（マイルドブレンド）6パック

・焼きマシュマロサンド「ベイクドマロウ」2個

・ソープフラワー

選べる母の日ギフト（カフェインレス）

ハンドタオルセット 価格：3,800円（送料込）

・ドリップカフェ（カフェインレス）6パック

・焼きマシュマロサンド「ベイクドマロウ」3個

・DOUTORオリジナル刺繍入りハンドタオル

ソープフラワーセット 価格：4,200円（送料込）

・ドリップカフェ（カフェインレス）6パック

・焼きマシュマロサンド「ベイクドマロウ」2個

・ソープフラワー

※お届け日：5月8日（金）～10日（日）のいずれか

※指定が無い場合は、5月5日（火）以降のお届けになります。

※予約注文にて承ります。予定数量に達した場合、承り期間中でも受付を終了することがあります。

※台風や災害などの交通規制により指定日に届かない可能性があります。

心を伝えるメッセージカード付き

すべてのギフトには、選べるメッセージカードが付属。「いつもありがとう、感謝の気持ちを込めて。」という定型文入りと、手書きで想いを伝えられる無地タイプの2種類から選べます。

直接手渡しする場合も、気持ちをしっかり届けられるのが嬉しいポイントです♡

今年は“癒し時間”を贈ろう♡

ドトールの母の日ギフトは、コーヒーの香りとスイーツの甘さ、そして心を込めたメッセージで、特別なひとときを演出してくれるセットです。選べる楽しさと実用性を兼ね備えているからこそ、どんなお母さんにもぴったり♪日頃の「ありがとう」を、癒しの時間とともに届けてみてはいかがでしょうか♡