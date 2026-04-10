ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の告知動画について「悪質なデマ」が拡散されていると報告した。

ヒカキンは「“『ONICHA』の動画が低評価だらけ”という投稿がSNSで拡散されています。実はあれはかなり悪質なデマで、実際『ONICHA』発表の動画は90％以上の高評価で、低評価は1割未満でした」と説明する。

「この件に関してはブランドとして大きな風評被害を受けており、すでに全ての証拠を押さえ、開示の手続きを始めています。発表の動画を出してからのご指摘やご意見は本当にたくさん頂いており、自分の至らない点に関しては真摯に受け止めています。ただこういったデマ投稿や、そこから飛躍して商品の話でも動画の話でもないのに、僕自身の人格を否定するような投稿、家族にまで向けられた攻撃的な言葉が届いています」

「何かが物議を醸したとき、Xとかで“この人になら何を言ってもいい”という空気が出ることがあります。僕は長い経験もあり、そうしたものを受け止められる部分もあるので、大丈夫ではあるのですが。僕ではない他のインフルエンサーさんやタレントさん、若い子だったら耐えられないのではないかと思い、本当に怖いなと感じました。実際それで傷ついている人もたくさん見てきましたので、そういう投稿が減ることを心から願っています。これは僕だけの話ではありません。どうか今後も配慮をよろしくお願いします」と呼びかけていた。