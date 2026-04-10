AKB48鈴木くるみ、グループ卒業発表 12歳から約9年半活動「たくさん失敗してしまうこともありましたが」
【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の鈴木くるみが卒業することが分かった。4月10日、グループのブログで発表された。
【写真】“おっぱい選抜”1位のAKB48メンバー、胸元開放した姿
グログでは「本日4月10日（金）『ここからだ』公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」とし、本人のコメントを掲載した。
鈴木は「約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝。「私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました。たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました」と振り返り、「残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」と結んだ。
なお、卒業公演は5月15日を予定。すでに発表されている4月11日、12日、29日の握手会は全て参加するという。また「卒業公演日以降に開催予定の個別握手会におきましても、一部参加にて調整予定です」としている。
2004年9月2日生まれ、東京都出身。2016年にAKB48の16期生として、12歳でデビュー。「くるるん」の愛称で親しまれ、次世代を担う期待の若手として注目を集めてきた。グラビア活動でも話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆鈴木くるみ、卒業発表
グログでは「本日4月10日（金）『ここからだ』公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」とし、本人のコメントを掲載した。
鈴木は「約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝。「私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました。たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました」と振り返り、「残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」と結んだ。
◆鈴木くるみプロフィール
2004年9月2日生まれ、東京都出身。2016年にAKB48の16期生として、12歳でデビュー。「くるるん」の愛称で親しまれ、次世代を担う期待の若手として注目を集めてきた。グラビア活動でも話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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