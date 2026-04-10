夫婦問題カウンセラーが指摘する「離婚か我慢の2択」の罠。「関係の形を変える」第三の選択肢「卒婚」という発想
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夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「離婚したくないのに、このままも無理な理由 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」を公開した。動画では、「離婚はしたくないが、今の生活を続けるのもつらい」と悩む女性たちに向けて、我慢でも離婚でもない夫婦関係の新たな選択肢について提言している。
動画の冒頭で岡野氏は、日々の生活がつらく夫との関係が冷え切っていても離婚に踏み切れない女性たちの現状に言及。「もっと若いときに決断すればよかった」「子どもや孫に迷惑をかけたくない」と自分を責める声に対し、「あなたが弱いからではありません」と力説。それは長い時間家族を守ることを最優先にしてきた証拠であり、経済的・老後への不安から離婚のリスクが大きく見えるのは「真っ当な感覚」だと寄り添った。
その上で、多くの女性が無意識に「我慢し続けるか、離婚するか」の2択を迫られていると指摘。この苦しさから自由になるための第三の選択肢として「卒婚」を提案した。「我慢し続ける」も「今すぐ離婚する」も正解とは限らないとし、夫婦関係を修復するのではなく「再設計する」という発想の転換を促した。
「『卒婚』とは何か」について岡野氏は、婚姻関係は継続しながらも夫婦それぞれが自立した生活を歩むことだと解説。具体的には、家計の分離、趣味や交友関係への不干渉、食事や就寝を別にするなど、生活の構造を見直すことで「自分の時間、自分の空間、自分の人生」を取り戻していく道だと語った。
動画の終盤、岡野氏は「夫婦の形はひとつじゃなくていいんです」と断言。人生100年時代において50代、60代からでも遅すぎることはないと述べ、「離婚は最終手段です。今のままの我慢も答えではありません」と力強く語った。そして、まずは「自分がどうしたいか」を問い直し、自分らしい生き方を選ぶよう視聴者の背中を押して動画を締めくくった。
動画の冒頭で岡野氏は、日々の生活がつらく夫との関係が冷え切っていても離婚に踏み切れない女性たちの現状に言及。「もっと若いときに決断すればよかった」「子どもや孫に迷惑をかけたくない」と自分を責める声に対し、「あなたが弱いからではありません」と力説。それは長い時間家族を守ることを最優先にしてきた証拠であり、経済的・老後への不安から離婚のリスクが大きく見えるのは「真っ当な感覚」だと寄り添った。
その上で、多くの女性が無意識に「我慢し続けるか、離婚するか」の2択を迫られていると指摘。この苦しさから自由になるための第三の選択肢として「卒婚」を提案した。「我慢し続ける」も「今すぐ離婚する」も正解とは限らないとし、夫婦関係を修復するのではなく「再設計する」という発想の転換を促した。
「『卒婚』とは何か」について岡野氏は、婚姻関係は継続しながらも夫婦それぞれが自立した生活を歩むことだと解説。具体的には、家計の分離、趣味や交友関係への不干渉、食事や就寝を別にするなど、生活の構造を見直すことで「自分の時間、自分の空間、自分の人生」を取り戻していく道だと語った。
動画の終盤、岡野氏は「夫婦の形はひとつじゃなくていいんです」と断言。人生100年時代において50代、60代からでも遅すぎることはないと述べ、「離婚は最終手段です。今のままの我慢も答えではありません」と力強く語った。そして、まずは「自分がどうしたいか」を問い直し、自分らしい生き方を選ぶよう視聴者の背中を押して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。