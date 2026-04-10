東京ディズニーシー25周年は″ジュビリーブルー″のきらめきに染まるショーや映える空間に大興奮！見どころを予習《編集部レポ》

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、26年4月15日から27年3月31日までの期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催します。



アニバーサリーイベントの開催に先駆けて、4月8日に「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」のエンターテイメントプログラムなどが報道陣に向けて公開されました。





みんなで盛り上がれるエンターテイメントプログラムは必見

東京ディズニーシー25周年の見どころをたっぷり紹介していきます。

開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー "ジュビリーブルー"に染まっています。



パーク内のあらゆるエリアやフードメニュー、スペシャルグッズまで、鮮やかで美しい"ジュビリーブルー"カラーが広がっています。

25周年をみんなでお祝い「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」

アニバーサリーイベントの中でも、特に押さえておきたいのは、メディテレーニアンハーバーで行われるエンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」。

ジュビリーブルーを基調とした衣装に身を包んだミッキーマウスやミニーマウスなどのディズニーの仲間たちが、25周年の装飾で彩られた船に乗って登場します。

今回は、ピアッツァ・トポリーノ、ザンビーニ・ブ ラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上にもディズニーの仲間たちがやってきます。

ミッキーマウスの呼びかけによって、ゲストと共に1から順に25までカウントアップして盛り上げます。

陸上3か所には、ディズニーの仲間のほかにもさまざまなコスチュームを着たキャストが、25周年のフラッグを振りながら登場します。

ゲストも楽しめるセレブレーションダンスをして、一緒に25周年をお祝いできますよ。

25周年バージョンが加わった「ダンス・ザ・グローブ！」

アメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパークで公演している、ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」。26年1月14日から始まったエンターテイメントショーですが、フィナーレが25周年バージョンに変わっています。

東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが登場。ダンサーもジュビリーブルーのリボンフラッグを振りながら、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」を全員で歌って踊ります。

ラストの演出は26年1月に取材したときとは異なり、キラキラとしたホログラムが入ったテープが放たれます。

きらめきにあふれた世界が広がる「スパークリング・ジュビリー・ナイト」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出される「スパークリング・ジュビリー・ナイト」。25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」の音楽にのせて、きらめきにあふれた世界が繰り広げられます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの近くから見れば、映像の詳細をばっちりとみることができ、離れたところから見れば、全体像を見ることができます。

パーク内では写真を撮りたくなるデコレーションがたくさん

ジュビリーブルーに染まったデコレーション

パーク内のあらゆるエリアが、25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーに染まっています。

エントランス（東京ディズニーシー・アクアスフィア）には、ミッキーマウスとミニーマウスのモニュメントが。

日中だけでなく、空が暗くなった夜に撮るのもおすすめです。

また、ミラコスタ通りももちろんジュビリーブルーに染まっています。夜になると、さらに幻想的な雰囲気に。

エンポーリオのところにも、思わず写真を撮りたくなるミッキーマウスとミニーマウスの姿があります。

つづいて、アラビアンコーストにあるトラの噴水には、ディズニー映画『アラジン』に出てくるジーニーのモニュメントがあります。

25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」に合わせてモニュメントが光ることも。ジーニーのトークも必聴です。

アラビアンコーストの近くにある、キング・トリトン・キャッスルの対岸の入江部分にもデコレーションがあります。

お友だちや家族とともに撮影するのも良さそうな場所です。

また、ロストリバーデルタ周辺にある壁には、25周年のロゴがデザインされています。

そして、アメリカンウォーターフロントにあるスパークリング・ジュビリーワゴンも25周年のデザインが施されています。

ジュビリーブルーに合わせたブルーを基調とした花とともに記念撮影するのも良いですね。

ジュビリーブルーのマカロンを販売しているので、25周年を祝う場所としてもぴったり。

ほかにも、アメリカンウォーターフロントのケープコッドや、ポートディスカバリーのエリアなどでも、さまざまな装飾がありますよ。

エリアに合わせた25周年の装飾を探すのも、楽しみのひとつになりそうです。

夜に訪れたい「ジュビリーブルーメモリーズ」

メディテレーニアンハーバーにある橋"ポンテ・ヴェッキオ"にある店舗「リメンブランツェ」で楽しめるのは、ジュビリーブルーに包まれた空間や、25周年のきらめきを形に残しておけるボトルとストーン。

ボトルを購入して、フォトジェニックな空間の中で選んだジュビリーブルーストーンを持ち帰ることができます。

ボトルは、ブルーとピンクから選べます。どちらのボトルにも、ミッキーマウスがデザインされたチャームが付いています。

また、ジュビリーブルーストーンは、3種類の形と3種類の色があり、その中から1つ選べます。

リメンブランツェにいたキャストによると、フォトジェニックな空間は日中よりも夜がおすすめとのこと。空が暗くなってからのほうが、より幻想的な空間が楽しめるそうです。

価格は2000円（ジュビリーブルーに包まれた空間への入場料が含まれています）。入場なしの「ジュビリーブルーメモリーズ」は、エンポーリオ、ファンタジースプリングス・ギフト、東京ディズニーリゾート・アプリからでも購入できます。

限定のジュビリーシールがもらえる

25周年に合わせて、ジュビリーブルーのネームタグを身につけている東京ディズニーリゾートのキャスト。そんなネームタグをイメージしたジュビリーシールに名前などを書いてもらってから、受け取ることができます。

欲しい人はパークにいるキャストに声をかけてみて。

裏面には二次元コードが記載されていて、ARコンテンツが楽しめるようになっています。

東京ディズニーシーに入ると、さまざまなエリアで25周年のテーマカラー"ジュビリーブルー"を体感できます。行く予定のある人は、今だけのきらめきが広がる東京ディズニーシーを楽しんで。

（C）Disney

4月8日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ