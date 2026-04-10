4月10日までに、元AKB48の小嶋陽菜が自身のInstagramを更新。プライベートショットを掲載し、その姿が話題となっている。

小嶋は、数日に分けて宮古島を訪れたことを報告する投稿をアップ。4月7日には、《宮古島はやさしい色に囲まれてた》《ベビーブルーのワンピースがぴったり》と、淡いブルーのロングワンピースを着用したショットを掲載した。

「それだけではなく別の投稿では、鮮やかなピンクの花が咲く場所で、花柄の白いワンピースを着用したショットを公開。さらに、青い海を背景にベビーピンクのトップスを着用しポーズを決める写真を投稿するなど、充実したバカンスの様子を公開していました」（芸能プロ関係者）

自身がプロデュースするアパレルブランド『Herlipto（ハーリップトゥ）』の服を着用し、次々とプライベートショットを公開した小嶋。そんなリラックスした様子が垣間見える中、注目が集まったのは手に持つバッグだ。

「小嶋さんがアップしたほとんどの投稿には、世界的ブランド『CHANEL』のミニバッグが写っています。ラフィアというヤシの葉を加工し、エレガントさを保ちながらも、リゾート地に合うカジュアルさも兼ね備えたデザインのミニバッグとなっていて、定価は約84万円。サイズは小さいながらも、かなり高価なアイテムです」（ファッション誌ライター）

小嶋は、自身のブランドアイテムにハイブランドをさりげなく組み合わせ、アパレル社長として成功者の余裕を感じさせるコーディネートを披露した。コメント欄には、

《可愛すぎるー！！》

《とても優雅で気品がありますね》

と、絶賛するコメントが並んだ。AKB48を2017年に卒業した小嶋。アイドルを離れてすでに9年ほどが経ち、現在は実業家としての風格を漂わせている。

「2018年からスタートしたアパレルブランドは急成長を遂げ、2023年12月期売上高は約29億。2024年8月には同社の株式51％が約17億円で売却されました。これは大きな話題となり、起業家としての高い支持を得ています。

今回小嶋さんが宿泊したと思われる『ローズウッド宮古島』という全室オーシャンビューのホテルも、1泊の宿泊料金は約20万円〜35万円前後と高級です。彼女のInstagramには、さりげなく“勝ち組”の要素が盛り込まれています」（前出・芸能プロ関係者）

小嶋がアイドルから起業家へと転身した“成功例”のロールモデルになっていることは間違いないだろう。