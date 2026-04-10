◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節 千葉―水戸（１１日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉は、１１日にホームで水戸と対戦する。

アウェーで行われた前回対戦では１―１の末にＰＫ戦負け。水戸の高い位置からの守備やロングボールに苦戦した。小林慶行監督は相手を「戦術的に洗練されているし、攻守ともにハードワークできるところが相手の強み」と分析。前回対戦の失点場面を振り返り「もちろん、自分たちも前から行くが、ロングボールのセカンドを回収できずに失点は１番気をつけなければならない」と気を引き締めた。

水戸戦といえば、昨年１０月の試合で後半追加タイムに決勝ゴールを決めたＭＦ杉山直宏。カットインからの右足シュートはＪ１昇格の流れを引き寄せる劇的なゴールとなった。アタッカーは４日の東京Ｖ戦で右肩のケガから復帰。「準備できている」と先発出場にも意欲を示す。水戸戦へは「考えすぎたらよくないので」と冷静さを忘れず、「相手も勢いもってやってくる。それに負けないくらい相手を上回ればもちろん、勝率は高くなる。圧倒する準備はできている」と言葉に力をこめた。

勝てば、２００８年１０月５日（対浦和 ２〇１ フクアリ）以来１８年ぶりのＪ１公式戦連勝。７日の練習ではＦＷカルリーニョス・ジュニオが全体練習を消化し、実力あるストライカーが戻ってきそうだ。長年しのぎを削ってきた水戸を倒し、千葉が勢いを加速させる。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、鈴木大、河野、日高

ＭＦ イサカ、小林、安井、津久井

ＦＷ 呉屋、石川