この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が「【大阪関西万博】EXPO2025 オフィシャルポップアップストアあべのハルカス店　～大阪•関西万博　開幕1周年グルメパレード～に行って来ました！！」と題した動画を公開した。あべのハルカス近鉄本店で開催されている同イベントを訪れ、各国のパビリオンで提供予定の「万博メシ」や公式グッズを速報レポートしている。

動画では、多彩なグルメが次々と紹介される。らぽっぽファームの「黒ミャクミャク焼き」について「お芋の部分が最高で下のパイ生地も美味しい」と絶賛。また、目の前で鉄板焼きにされるセルビアの「チェヴァピ サンド」には「これ一択になるんじゃないかなって思うくらいすごい美味しそう」と興奮気味に語り購入した。その他、「とんかつ 乃ぐち」の「カツサンド」や、イギリスの「フィッシュ＆チップス」、スイスの「ラクレットチーズ」など、国際色豊かなメニューを続々と入手していく。

会場内ではグルメにとどまらず、公式キャラクターのミャクミャクや、アメリカ館のキャラクター「スパーク」に偶然遭遇する一幕も。購入したグルメは屋上テラスに持ち寄られ、ずらりと並べて豪華な食事会を満喫した。その後、8階のグッズ売り場に移動し、新色が追加された「サーキュラーぬいぐるみ」や、スパークのシールやピンバッジなど、充実したラインナップを紹介した。

大阪・関西万博の開幕を前に、世界各国の味覚と雰囲気を一足早く体験できる本イベント。本動画は、イベントの予習や気になる「万博メシ」を探す上で非常に参考になる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

あべのハルカス近鉄本店「グルメパレード」へ
00:16

黒ミャクミャク焼きなど注目の万博メシをチェック
08:04

公式キャラクター・ミャクミャクに遭遇
10:57

屋上テラスで万博メシ大集合の食事会
12:02

新色ぬいぐるみやスパークの公式グッズを紹介

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