何事もダイナミックでストロングなことを良しとするお国柄で知られるアメリカ。今、SNS上ではそんなアメリカの国民性を物語るかのようなピザが大きな注目を集めている。



【写真】衝撃のピザはこちら

「アメリカでこの『ピザの上にピザをトッピングしたピザ』を見たとき『こんなヤツらに勝てるわけない…』と思った」と件のピザを紹介したのは長年アメリカで生活し、昨年帰国した山口慶明さん（@girlmeetsNG）。



ピザの上にピザ！日本で言うならばお好み焼きの上にお好み焼きということになるだろうか…たしかにダイナミックだが、たいして味も食感も変わらないものを上にトッピングする意味はどこに…。



山口さんにお話を聞いた。



ーーこのピザをご覧になったお店は？



山口：数年前に行ったニューヨークにあるVinnie's Pizzeriaというお店です。



ーーこのピザをご覧になったご感想を。



山口：「この発想はなかった…どんな脳みそしてたらこんなメニュー考えつくんだ…」と衝撃を受けました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



山口：現地のアメリカ人も面白がってたくさんのリプをくれたのと、日本人は日本人で、日本にも「グラコロバーガー」や「焼きそばパン」など張り合える食べ物がある！といったリプをくれて、読んでいて楽しかったです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「びっくりするかもだけどロシアではバーガーキングがバーガーをピザにした「バーガーピザ」出してるんだよ（中にバーガーがだいたい8個くらい入ってるやつ）」

「アメリカ人らしいアホな発想で好きです 」

「日本が思うアメリカ人であれ（※アメリカ人によるコメント）」



など数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこのピザを見てどのように感じただろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）