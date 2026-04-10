映画『マリオ』ナイター開催決定で始球式に宮野真守
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月24日に公開されることを記念して、18日と19日の2日間、明治神宮野球場にて『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイターの開催が決定した。18日には前作に続きマリオ役を務める声優・宮野真守が、始球式で登板することが発表された。また、2日間ともマリオとルイージが応援に駆け付ける。
【画像】ヨッシー登場！公開された新作映画『スーパーマリオ』の場面カット
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されている同作は、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月５日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
インターナショナルでも54のマーケットでランキング首位を飾り、現在の全世界の累計成績は約3億7千万ドル（約594億円）を記録。全世界にマリオ旋風を巻き起こしている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。
４月1日から北米で公開されている同作は、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて４月５日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング１位を記録した。
インターナショナルでも54のマーケットでランキング首位を飾り、現在の全世界の累計成績は約3億7千万ドル（約594億円）を記録。全世界にマリオ旋風を巻き起こしている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
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