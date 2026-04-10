嵐のメンバーが出演した名ドラマも大放出！『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』第4弾今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月10日20時55分からTBSで『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』が放送される。

■MCは櫻井翔と中条あやみが4度目のタッグ

名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する本番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームには、ドラマ愛ナンバーワンの栄冠が与えられる。

今年1月に第3弾が放送され、好評につきわずか3ヵ月月という短いスパンでこのたび、第4弾の放送が決定した。

今回スタジオでクイズに挑戦するのは、日曜劇場『ＧＩＦＴ』から山田裕貴、安田顕、吉瀬美智子。火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から中沢元紀、杏花、関根勤。金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』から山中崇、和田正人、飯尾和樹（ずん）。そして「ドラマ好き芸能人」として、劇団ひとり、井森美幸、横澤夏子、津田篤宏（ダイアン）が登場。豪華メンバーたちがそれぞれチームとなって対決を行う。

そしてMCは、今回も櫻井翔と中条あやみが務める。

■“名セリフ切り抜きクイズ”に堺雅人、堤真一など豪華俳優陣が挑戦

堺雅人『VIVANT』、堤真一『GOOD LUCK!!』、有村架純『SPEC』、佐野史郎『ずっとあなたが好きだった』、岡田将生『不適切にもほどがある！』など超豪華俳優陣が自身の出演シーンからクイズを出題。

自身が過去に出演したドラマの名セリフを当てる“名セリフ切り抜きクイズ”では、堺雅人が『VIVANT』、堤真一が『GOOD LUCK!!』の木村拓哉との共演シーンから名セリフ切り抜きクイズに挑戦。

スタジオではふたりがセリフを当てられるのかを予想する。はたして堺と堤は自身のセリフを覚えているのか!?

さらにスタジオでは山田裕貴が映画『東京リベンジャーズ』のセリフ当てに挑戦。スタジオで出演者全員に見守られながら、プレッシャーに打ち勝ちクイズに正解することはできるのか。

■“TBS嵐ドラマ年表”からクイズを出題

嵐のメンバーが出演したドラマを年表にした“TBS嵐ドラマ年表”からクイズを出題。MCの櫻井からは、『木更津キャッツアイ』クイズを出題。当時の櫻井の大失態にまつわるクイズに、解答者たちも頭を悩ませる。

さらに『花より男子』『グランメゾン東京』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など、TBSの名作が続々登場。TBSドラマの30年以上におよぶ名作ドラマの貴重映像とともにぜひ楽しもう。

(C)TBS

■番組情報

TBS『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』

04/10（金）20:55～22:54

MC：櫻井翔、中条あやみ

日曜劇場『ＧＩＦＴ』チーム

山田裕貴、安田顕、吉瀬美智子

火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』チーム

中沢元紀、杏花、関根勤

金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』チーム

山中崇、和田正人、飯尾和樹（ずん）

ドラマ好き芸能人チーム

劇団ひとり、井森美幸、横澤夏子、津田篤宏（ダイアン）

VTRゲスト：堤真一 日曜劇場『ＧＩＦＴ』、有村架純 日曜劇場『ＧＩＦＴ』、佐野史郎 火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』、岡田将生 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』、堺雅人 日曜劇場『VIVANT』

ナレーター：梶裕貴

■【画像】出演チームの写真