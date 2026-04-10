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4月11日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、アーティストでタレントのDAIGOがスタジオに生出演！「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。

1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ！ 2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。

「京都鉄道博物館」でDAIGOが運転センスを披露！？

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最初に訪れたのは、日本最大級の車両収蔵・展示数を誇る京都鉄道博物館。ずらりと並んだ車両を前に「リサーチがてら行ってみたかったんですよ！」と期待に心を弾ませる。運転手気分を体験できる運転シミュレータでは、制服を着用して「出発進行～！」とノリノリ！職員さんも「すごい！」と驚いた、DAIGOの運転技術にご注目を。

「K・R・D（こ・れ・だ！）」今が旬のタケノコ狩りに挑戦！

お次は旬の食材を求めて西京区へ。竹林に入り、親子で楽しめるタケノコ狩りを体験する。農家さんと一緒に立派なタケノコを見つけると「いいっすね！ここで一回CMまたぎますか！？」と冗談を飛ばしつつ 、初のタケノコ狩りに挑戦！ 採れたての新鮮なタケノコを焼いていただき、「K・R・D（これだ！）」とその美味しさに感動する。

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DAIGO念願・生菓子の手作り体験！ 料理番組MCのプライドを見せられるか！？

京都と言えば和菓子。江戸時代から220年以上続く老舗和菓子店では、ずっとやってみたかったという生菓子の手作り体験に挑戦する。この4月で放送5年目に突入した「DAIGOも台所」（毎週月～金 ひる1時30分から放送）でMCとして着実に料理の腕を上げているDAIGO。 「料理番組をやっているので、そういうスキルも見せていきたいんですよ！」と意気込むが、はたしてその出来栄えは…？ 感想を聞かれると、「妻や子どもたちに食べてもらいたいなっていう気持ちになりますね」とパパらしい一面を覗かせる。



初・大河ドラマで演じた斎藤義龍のルーツを辿る！父・道三の”遺言状”と対面

今年大河ドラマで戦国武将・斎藤義龍を演じたDAIGOは、斎藤家にゆかりのある「妙覺寺」を「改めて義龍のルーツを勉強したい」と訪問。「ここに義龍も来たってことですか！？」と驚く間もなく、父・斎藤道三が妙覺寺で住職をしていた義龍の弟に宛てた遺言状に対面。自らの所領を義龍ではなく、織田信長に譲ると記された歴史的な資料に、「本当に貴重なものですね…！」と驚きを隠せない。



日本料理の名店で職人技に感動も「まだ『DAIGOも台所』で習ってないかも…」

旅の最後は、日本料理の名店を訪問。ミシュランガイド二つ星の店で修業を積んだお弟子さんたちを束ねる料理長、そして若手料理人No.1を競い合う真剣料理バトル「CHEF-1グランプリ2024」でチャンピオンに輝いた副料理長が作り出す一皿一皿を堪能する。特に、アマダイの鱗を立てて焼く「松笠焼き」の職人技には、「皮はパリパリ、身はフワフワで美味しい！」と大絶賛 。松笠焼きの手法を教えてくれる料理長に向かって、「まだ『DAIGOも台所』で習ってないかも……」とお茶目なリアクションで笑わせる。

旅の道中で出会った人々との交流も微笑ましい、DAIGOらしい京都旅。そしてまだまだ出てくるDAI語をお楽しみに。



DAIGOコメント

Q今回の旅はいかがでしたか？

お仕事で何度も訪れている京都ですが、今回はまさに「D・S・K」！ 「DAIGOの・知らない・京都」を発見する旅になりました。大河ドラマで演じた斎藤義龍ゆかりのお寺や、電車好きの子どもが絶対に喜ぶ鉄道博物館、家族で楽しめるタケノコ狩りなど、どれも初めての体験ばかりで…中でも、上賀茂でゲットしたある「お漬物」はとても美味しくて驚きました！ お土産で持ち帰ったら、漬物好きの妻が「これ大好き！」と最近で一番の喜びようで、渡した瞬間に切り始めてました(笑)。今、我が家でめちゃくちゃバズってます！本当に楽しい旅で、改めて京都の素晴らしさを堪能できました。今度はぜひ家族でも来たいですね…じゃない！ 来たいどすえ～！



「朝だ！生です旅サラダ」

2026年4月11日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局で全国ネット放送中