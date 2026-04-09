淡路島の海鮮を豪快に味わえる新名所！ 海鮮ひろばタコステ「淡路島タコステ」

記事ポイント 淡路島タコステで2026年4月7日から海鮮バーベキューがスタート刺身でも食べられる新鮮なアワビの網焼きが楽しめる浜焼きスタイル寿司メニュー刷新と土日祝の串焼き販売で海の幸を幅広く満喫 淡路島タコステで2026年4月7日から海鮮バーベキューがスタート刺身でも食べられる新鮮なアワビの網焼きが楽しめる浜焼きスタイル寿司メニュー刷新と土日祝の串焼き販売で海の幸を幅広く満喫

淡路島タコステで、海の恵みを存分に味わえる新たな楽しみ方が始まります。

海鮮バーベキューのスタートに加え、フードコートの寿司メニュー刷新や串焼き販売もそろい、立ち寄る楽しさがさらに広がっています。

海鮮ひろばタコステ「淡路島タコステ」

提供開始日：2026年4月7日施設名：淡路島タコステ所在地：兵庫県淡路市岩屋1414-27営業時間：10時〜17時フードコート営業時間：平日11時〜16時、土日祝11時〜17時電話番号：0799-64-7551

新たに始まる海鮮バーベキューは、淡路島ならではの新鮮な魚介をその場で焼いて味わえる浜焼きスタイルです。

機材の準備や片付けが不要で、手ぶらで本格的な海鮮バーベキューを満喫できます。

「海鮮盛り合わせ」は1人前2,800円です。

「淡路島の鱧と海鮮盛り合わせ」は1人前3,800円で提供されます。

プラス500円でたこ飯・みそ汁セットも追加できます。

最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを生きたまま網焼きで味わえることです。

焼き上がったアワビは、ぷりぷりで肉厚な食感と素材本来のうまみをダイレクトに楽しめます。

新鮮な食材を用意するため、予約は前日17時までが推奨されています。

浜焼きスタイルで魚介の魅力を豪快に味わえる海鮮バーベキューです。

フードコートの寿司メニュー

海鮮バーベキューの開始に合わせて、本館フードコートのメニューも大幅にリニューアルされています。

海鮮ちらし寿司：1,100円10貫盛り：1,600円おまかせ8貫盛り：900円さわら寿司5貫：600円まぐろ寿司5貫：600円

観光客にも人気の寿司メニューを中心に、バリエーション豊かなラインナップがそろいます。

10貫盛りには淡路島産穴子を使用しています。

旬の魚や地元食材を生かしたメニューを、気軽に楽しめる価格帯で味わえます。

寿司メニューの具体的な内容が分かるフードコートのメニュー画像です。

海鮮ひろばの串焼き

屋外スペースの海鮮ひろばでは、新しい試みとして串焼きの販売も行われます。

販売日：毎週土日祝雨天時：中止主なメニュー：タコ串、イカ串、淡路牛串、焼き穴子

海鮮バーベキューや寿司に加えて、屋外でも手軽に海の幸や淡路島らしい味を楽しめる構成です。

立ち寄り方に合わせて選べる食の幅が広がっています。

串焼きメニューのひとつとして販売される焼き穴子です。

淡路島タコステは、浜焼きスタイルの海鮮バーベキューで新鮮な魚介を豪快に味わえるスポットとなっています。

寿司メニューの刷新や串焼き販売も加わり、館内外で海の幸を幅広く楽しめるのが魅力です。

手ぶらで利用しやすく、淡路島らしい食体験をまとめて満喫できる内容です。

淡路島タコステの紹介でした。

よくある質問

Q. 海鮮バーベキューはいつから始まりますか？

A. 海鮮バーベキューは2026年4月7日から提供されています。

Q. 海鮮バーベキューの価格はいくらですか？

A. 海鮮盛り合わせは1人前2,800円で、淡路島の鱧と海鮮盛り合わせは1人前3,800円です。

Q. フードコートではどんなメニューが楽しめますか？

A. 海鮮ちらし寿司や10貫盛り、おまかせ8貫盛り、さわら寿司5貫、まぐろ寿司5貫などの寿司メニューがそろっています。

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