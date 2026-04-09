記事ポイント 4店舗で2,000名を突破したマンツーマン英会話2029年9月までの3年間で東京都心に10店舗を計画月謝制と完全オーダーメイドでジュニア対応も充実 4店舗で2,000名を突破したマンツーマン英会話2029年9月までの3年間で東京都心に10店舗を計画月謝制と完全オーダーメイドでジュニア対応も充実

麻布十番発のマンツーマン英会話スクール「アンカースタジオ英会話」が、東京都心での出店拡大を打ち出しています。

4店舗合計で会員数2,000名を突破し、今後3年で10店舗をオープンする計画が示され、通いやすさと学びやすさを両立した教室展開に注目が集まります。

アンカースタジオ英会話「マンツーマン英会話スクール」

サービス名：アンカースタジオ英会話展開状況：4店舗で会員数2,000名を突破中期計画：2029年9月までの3年間で10店舗を計画マンツーマンレッスン、月謝制、オンライン受講対応

アンカースタジオ英会話は、一人ひとりの夢に寄り添うマンツーマンレッスンを軸にした英会話スクールです。

麻布十番本校と文京小石川校は定員上限に達しており、豊洲校もオープンから1年で会員数200名に到達するなど、既存店の伸びがそのまま出店加速につながっています。

これまでの4店舗はいずれも駅から近い利便性の高い立地にあり、通学のしやすさを重視した教室づくりも大きな強みです。

マンツーマン特化の学びやすさ

マンツーマンに特化しているため、受講者の目的やレベルに合わせた内容で学びやすい構成です。

旅行や仕事、試験対策など使いたい場面に合わせて内容を組み立てられ、初心者コースからビジネス、時事英語、トラベル英会話まで幅広く対応しています。

講師は大学卒業資格を有する英語圏出身のネイティブスピーカーで、日本語が堪能な講師も常駐しているため、英会話に不安がある人にも取り入れやすい環境です。

続けやすさを支える料金と受講環境

大手スクールのグループレッスン並みの価格帯でマンツーマンを提供する発想が、アンカースタジオ英会話の個性となっています。

安心の月謝制を採用しているため、多額のレッスン料を前払いせずに始められる点も魅力です。

平日の夜間や週末など人気の時間帯でもレッスンを取りやすく、オンライン受講にも対応しているため、生活スタイルに合わせて続けやすくなっています。

ジュニア対応と豊洲校の展開

各校には「アンカースタジオ英会話ジュニア」も併設され、小中高生向けの学習環境も整えています。

All English方式のマンツーマンで、英語をたくさん聞き、たくさん話す時間を確保しやすく、英語脳と英語耳の習得につながる構成です。

英検やTOEFL対策、留学対策にも対応し、子どものレベルや目標に合わせて無理なく進められる点も見逃せません。

豊洲校は東京都江東区豊洲5丁目5-20 EARTHWIND TOYOSU BLDG 2階に位置し、駅徒歩2分の通いやすい立地です。

新規校でも短期間で会員数200名に到達しており、都心での拡大戦略を支える象徴的な拠点となっています。

駅近立地、月謝制、完全オーダーメイドという組み合わせが、日常に組み込みやすい英会話学習を実現しています。

マンツーマンならではの密度とジュニア対応の幅広さも、継続しやすさを後押しするポイントです。

東京都心での10店舗計画によって、質の高い個別英会話に触れられる機会はさらに広がります。

アンカースタジオ英会話「オンライン英会話レッスン」の紹介でした。

よくある質問

Q. アンカースタジオ英会話の特徴は何ですか？

A. マンツーマンレッスンに特化し、月謝制で通いやすく、内容を一人ひとりに合わせて完全オーダーメイドできる点が特徴です。

Q. 今後の出店計画はどうなっていますか？

A. 2029年9月までの3年間で、東京都心に10店舗をオープンする計画です。

Q. 子ども向けのコースにも対応していますか？

A. 各校に「アンカースタジオ英会話ジュニア」を併設し、英検・TOEFL対策や留学対策にも対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通いやすさと学びやすさを両立する拡大計画！ アンカースタジオ英会話「マンツーマン英会話スクール」 appeared first on Dtimes.