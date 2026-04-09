吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人の「ファンファーレと熱狂」が出演し、トークを繰り広げた。

ファンファーレと熱狂

ファンファーレと熱狂は、奥慎太郎とこうちゃんの2人が2018年に結成したコンビで、NSC大阪41期。 同期には、cacao、タイムキーパー、キャツミがいる。



奥慎太郎は、大阪府岸和田市出身。学生時代はサッカー部で、芸人になる前には教師をしていたそう。相方のこうちゃんは兵庫県宝塚市出身で、大学ではアイスホッケー部に所属していた。父はトライアスロン日本代表。トレードマークは赤髪、と紹介にはあるものの現在は終了しているとのことで、収録日は黒髪だった。

NSC入学前に母校で教師として3年間勤務した奥は、サッカー部の副顧問を務め指導にも携わっていたとのこと。芸人を志した理由については、「生徒をサポートする立場より、自分が目立ちたい気持ちが強かった」と明かした。

転機となったのは、偶然訪れたお笑いライブ。「5分で腹がちぎれるくらい笑わせて帰っていく姿がかっこよかった」と振り返り、「教師とのギャップに衝撃を受けた」という。



「朝練を教えて、授業をして。で、教頭先生のコーヒーを入れて……とかいろいろ考えて、こんなん（芸人）もええなと思った」と当時の心境を語った。

奥について紹介したいエピソードがあるという、とんず。ライブ中、女性芸人の衣装がめくれた際に真っ先に前へ出るも、直すのではなく、変なポーズで隠すという謎行動をとった過去や、営業で衣装のズボンだけ忘れたにもかかわらず、「誰かに隠された」と疑っていたエピソードなどを披露。「ほんまにこの人はアホの陽キャなんやなって思った」と、奥の明るい人柄を“一応”ほめていた。

当時のできごとについて、奥は「守りたいというより目立ちたかった」とコメント。スタジオからは、「お兄ちゃんポジションやのにアホすぎる」と笑いが起きていた。



教師時代の問題行動も多く、「授業中に同僚とバドミントンしていて呼び出された」など、破天荒なエピソードも明かされ、スタジオは爆笑に包まれた。

番組後半では、リスナーからの「嘘が顔に出てしまう」という悩みにも回答。しかし、「自分も全部バレる」「嘘をつく脳みそが発達していない」とコンビそろって共感に終始し、的確なアドバイスは出ないまま終了。最後は、「相談相手を間違ってます」と笑いに変えていた。

はるかぜに告ぐ、ファンファーレと熱狂

※ラジオ関西『Clip火曜日』2026年3月17日放送回より