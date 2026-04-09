4月3日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に、BTSのV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）がゲスト出演。「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国に登場し、「Dynamite」「2.0」でコラボダンスを披露した。

【写真】BTS V・ジョングク＆TAKAHIRO／V・ジョングク＆小森隼、佐藤晴美らLDH選抜チーム／V・ジョングク＆Snow Man『それスノ』オフショット 他

■TAKAHIRO「輝きと温かさにあふれるお二人。感謝の気持ちでいっぱいです:)」

審査員を務めた世界的ダンサー・振付師のTAKAHIRO（上野隆博）は自身のXとInstagramで、V、JUNG KOOKとの3ショットを公開。ピースサインを決めるVとJUNG KOOKの間で、TAKAHIROはふたりを称えるように両手を広げている。

Vはレザーのロングコートに赤のインナー、デニムパンツを合わせた装い。一方のJUNG KOOKは、ブラックデニムのジャケットとパンツに白タンクトップを合わせている。

TAKAHIROは投稿で、「それSnow Manにやらせて下さい（TBS系）の収録の際、出演されていたBTSのVさん、Jung Kookさんが一緒に写真を撮ってくださいました。輝きと温かさにあふれるお二人。サポートを務めるINFINITYダンサーにも優しくお声をかけてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです:)」とつづった。

■LDH選抜チームとのオフショットも公開

さらに、THE RAMPAGEの公式Xでもオフショットが公開された。

中央でしゃがむVとJUNG KOOKを囲むように、LDH選抜チームとして挑んだGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣が並び、笑顔を見せている。

SNSでは「他の人と並ぶとテテとグクの背の高さがわかる」「テテもグクも顔ちっさい」「スタイル良い」「グテかわいい」「かっこよすぎる」などのコメントが、国内外のファンから寄せられている。

なお、4月17日には、Snow ManとV、JUNG KOOKのスタッフ抜きでのトークが放送される。

■V・JUNG KOOK、Snow Manら『それスノ』オフショット