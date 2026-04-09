セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)、「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)/「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)

セブンプレミアム 中華そばは、昔懐かしの「中華そば」をレンジで手軽に楽しめる商品。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わい。麺量は200gとちょうどいいボリューム感となっている。

「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)

麺量300gとボリューミーなつけそばには、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせた。のどごしのよい中華めんとスープが絡み合い、あっさりとしていて食べやすい一品。

「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)

「半熟煮たまご」(235.44円)や、洗わず使用できる「きざみ白ねぎ」(140.40円)、柔らかくしっとりとした食感の「しっとり焼豚切落し」(321.84円)、醤油だれが特長の大判チャーシュー「これぞ豚っ!」(321.84円)など、麺類のトッピングにぴったりな商品も豊富に展開している。冷凍麺と一緒に買い合わせることができ、自分だけのアレンジを楽しめる。

「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入」(235.44円)

「セブンプレミアム きざみ白ねぎ」(140.40円)

「セブンプレミアム しっとり焼豚切落し」(321.84円)

「セブンプレミアム 味付メンマ70g」(159.84円)

「セブンプレミアム これぞ豚っ!」(321.84円)