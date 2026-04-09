【セブン‐イレブン】冷凍麺に新作! 煮干し香る昔懐かし「中華そば」と魚介醤油「つけそば」発売
セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)、「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)/「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)
セブンプレミアム 中華そばは、昔懐かしの「中華そば」をレンジで手軽に楽しめる商品。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わい。麺量は200gとちょうどいいボリューム感となっている。
「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)
麺量300gとボリューミーなつけそばには、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせた。のどごしのよい中華めんとスープが絡み合い、あっさりとしていて食べやすい一品。
「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)
「半熟煮たまご」(235.44円)や、洗わず使用できる「きざみ白ねぎ」(140.40円)、柔らかくしっとりとした食感の「しっとり焼豚切落し」(321.84円)、醤油だれが特長の大判チャーシュー「これぞ豚っ!」(321.84円)など、麺類のトッピングにぴったりな商品も豊富に展開している。冷凍麺と一緒に買い合わせることができ、自分だけのアレンジを楽しめる。
「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入」(235.44円)
「セブンプレミアム きざみ白ねぎ」(140.40円)
「セブンプレミアム しっとり焼豚切落し」(321.84円)
「セブンプレミアム 味付メンマ70g」(159.84円)
「セブンプレミアム これぞ豚っ!」(321.84円)
「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)/「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)
セブンプレミアム 中華そばは、昔懐かしの「中華そば」をレンジで手軽に楽しめる商品。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わい。麺量は200gとちょうどいいボリューム感となっている。
麺量300gとボリューミーなつけそばには、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせた。のどごしのよい中華めんとスープが絡み合い、あっさりとしていて食べやすい一品。
「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)
「半熟煮たまご」(235.44円)や、洗わず使用できる「きざみ白ねぎ」(140.40円)、柔らかくしっとりとした食感の「しっとり焼豚切落し」(321.84円)、醤油だれが特長の大判チャーシュー「これぞ豚っ!」(321.84円)など、麺類のトッピングにぴったりな商品も豊富に展開している。冷凍麺と一緒に買い合わせることができ、自分だけのアレンジを楽しめる。
「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入」(235.44円)
「セブンプレミアム きざみ白ねぎ」(140.40円)
「セブンプレミアム しっとり焼豚切落し」(321.84円)
「セブンプレミアム 味付メンマ70g」(159.84円)
「セブンプレミアム これぞ豚っ!」(321.84円)