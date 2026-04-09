マキロイはマスターズ連覇へ 偉業達成で重圧解放も「勝ちたい気持ちは変わらない」
＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンのローリー・マキロイ（北アイルランド）は、昨年、長年背負ってきた“キャリアグランドスラム”の重圧から解放され、これまでとは明らかに異なる心境で大会を迎える。
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「本当に信じられない気分」。グリーンジャケットをまとい会見に姿を現したマキロイは、率直な思いを口にした。あの優勝から1年。「世界中にジャケットを持っていき、人々の喜ぶ顔を見ることができた」と振り返り、「夢がかなった」と何度も口にした。これまでは「大会が待ちきれなかった」という思いだったが、今回は「始まらなくてもいいと思えるほど」と笑う。長年追い続けてきたマスターズ制覇を成し遂げたことで、心の余裕が生まれている。連覇への挑戦は簡単ではない。「フィールドにいる約90人の選手」が壁として立ちはだかる。「規模は大きくなくても最もレベルが高い大会」と、経験豊富な選手が毎年上位に顔を出す特有の難しさを挙げた。それでも状態には自信を見せる。大会前の3週間は自宅で調整を重ね、「何が起きても対応できる」と冷静だ。今年はティショットでより積極的な選択を増やす考えも示し、「難しいホールをバーディチャンスに変えたい」と攻めの姿勢を見せた。昨年の優勝で変わったのは技術だけではない。「ミスに過剰反応しなかったこと」が勝因だった。忍耐強くプレーする重要性を再認識。「以前なら無理にピンを狙っていた場面でもガマンできた」と精神面の成長を得た。「キャリアグランドスラムがゴールだと思っていたけど、実際はそうじゃなかった。大切なことはその過程を楽しむこと」。目標は達成するたびに先へと動く。新たなモチベーションを見据える。ディフェンディングチャンピオンとして迎える一週間。「リラックスしているけど、勝ちたい気持ちは変わらない」。重圧から解放された王者が、再びオーガスタで輝きを放つか注目だ。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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