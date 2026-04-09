DeNA戦でプロ初勝利

プロ野球・中日の根尾昂投手が8日、DeNA戦（横浜）の10回から登板。1イニングを無安打無失点、2奪三振の好投で、嬉しいプロ初勝利を掴んだ。ヒーローインタビューで飛び出した一言に、ファンも笑いを誘われていた。

4-4の同点で迎えた10回、6番手でマウンドに上がった根尾。先頭の蝦名から空振り三振を奪うと、続く石上は遊飛、代打・松尾もフルカウントからスライダーで空振り三振に仕留めた。直後に味方が2点を勝ち越し、11回は守護神・松山が締めて6-4で勝利。根尾はプロ8年目で嬉しい初勝利となった。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが根尾のヒーローインタビューを公開。「僕も松山が投げたところで知った」とプロ初勝利について振り返ると、井上監督から「あっ、初勝利やったんか〜」と言われたことを明かした。指揮官の口調、テンションを少し真似ているようだった。

根尾も「あっ、僕もさっき知りました」とリアクションしたという。突如明かされたやり取りに、X上のファンからは「仲はええよなやっぱ根尾と井上」「この一樹の真似めっちゃ好き笑」「真面目に話していたのに、いきなりピンキーのモノマネぶち込むなwww」「涙の初勝利インタビューかと思いきや」「一切表情変わらないのおもろいw」「井上監督のモノマネ 似てるww」「似てるんだよなwww想像つくwww」などと注目を浴びていた。

「先発の中西が粘ってくれて、いつでも行ける準備はできていた。抑えられてよかったです」ともコメント。「たくさんの監督の方、周りの支えてくださった方々に感謝したい。一番は両親ですかね。父親と母親にありがとうと伝えたい」と感謝を示した。



（THE ANSWER編集部）