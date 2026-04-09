京都府南丹市の園部小学校6年生・安達結希くん（11）が3月23日に行方不明になってから2週間以上が経過したが、いまだ発見には至っておらず、警察や消防団などが懸命に捜索活動を続けている。

【写真を見る】8時10分に登校した保護者が「すれ違わなかった」と証言する小学校までの一本道。警察が捜査していた「自宅裏の別荘地」には廃墟のような建物も

大手社会部記者が解説する。

「3月29日には親族が山中で結希くんの黄色のランリュックを発見。しかし現状、結希くん捜索の手がかりは公表されている限りはこれだけです。

京都府警は4月7日、結希くんの自宅に近い山間の別荘地周辺に規制線を張り、約60人を投入して集中的な捜索を行いましたが、捜査関係者から『有力な証拠があった』とは伝わってきません」

大規模な捜査があった翌日となる4月8日、園部小は始業式を迎えた。付近にはパトカーや警察官が配置され、周囲を警戒するように生徒や保護者を見守っていた。

「結希くんに関する最後の情報は、『父親が23日の朝8時ごろ、園部小学校のグラウンドに隣接する学童施設の駐車場に送迎した』というものです。

防犯カメラには父親の車の出入りが映っていたが、降車場面は画角外で、付近の防犯カメラにも結希くんの姿は映っていなかった。

駐車場から校舎までは約150m。このわずかな道のりで何があったのかが問題になってくる。それとも来た道を引き返した後に何かトラブルに巻き込まれたのか。さまざまな可能性を考慮して捜査が進められています」

NEWSポストセブンは4月8日、園部小学校に子供を通わせる保護者に取材。この保護者は、「まさに23日の朝8時10分、子供を学校に送ったんです」と証言する。

「その日の朝は子供と学校に向かって歩いていました。結希君が登校したと言われているのが8時頃。学童施設の駐車場まではしばらく一本道なので、もし結希君が学校から歩いて引き返したりして出てきていたら、絶対にすれ違うはずなんですよ。だから報道を見て、家族で『不思議だね！？』と話していたくらいです。

結希くんは年下の子からも『ゆき君』と呼ばれて仲良く遊ぶ、とってもいい子でした。ウチの子も学年は違うんですが、一緒にサッカーをして遊んだことがある。今日の始業式では緊急でカウンセラーの方がきて、子供達のケアをしてくれたそうです。

ウチの子も落ち着きがなかったり、いつもとは様子が違う。無事に見つかってくれたらそれだけでいいんですが……」

4月6日には、小学校で、同学年の保護者を対象に説明会が開かれていた。この保護者説明会に参加していた別の保護者が語る。

「結希君が学校に来ていないことを学校サイドがご両親に初めて連絡したのは、当日の卒業式が終わった11時45分ごろでした。

事前連絡なく欠席となっている場合、本来は朝の時点で連絡する手筈になっているのですが、『（結希君の保護者から）翌24日の欠席連絡が来ていて、担任が当日のことと勘違いした』ことが、連絡が遅れた理由だと校長は説明していました。

学校では、保護者はアプリを使って事前に欠席連絡をしているんです。その翌日の申請を、当日のものと取り違えた、と」

4月8日現在も、30人ほどの捜索員が捜索を続けている。父親の車が8時に学校に到着してからの"空白の10分"に、一体何があったのか--結希くんが無事に見つかることを祈るばかりだ。