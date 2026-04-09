ボーフムMF三好康児がアシストを記録

ドイツ2部ボーフムは現地時間4月4日にブンデスリーガ2第28節でマグデブルクと敵地で対戦。

ボーフムるMF三好康児がノールックパスで3試合ぶりのアシストを決めた。

右サイドで先発した三好は0-2で迎えた後半11分、DFを背負いながらパスを受けると、うまく反転して中央へ進出。左サイドに目を向けつつ、ペナルティーエリア内のFWフィリップ・ホフマンへパスを送った。ホフマンは身体をうまく使ってターンし、自力でシュートまで持ち込み、追撃の1点を奪った。

ボーフムはその後に失点を重ね、1-4で敗れたが、三好は素晴らしい個人技でゴールを演出してみせた。ブンデスリーガ日本語公式Xは「巧みなドリブル&ノールックパスでアシストを記録しました！」と動画を公開。三好は今季3アシスト目だった。

2連敗を喫したボーフムは勝ち点33で10位。中位に位置しているとはいえ、降格圏の17位グロイター・フュルトと4ポイント差と混戦模様なだけに気の抜けない状況になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）