12人産んだ助産師「健康志向の方向性間違えてるで」タンパク質を避ける女性たちへの警鐘
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12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「妊娠・出産・子育て中の女性にこそタンパク質の摂取が大事って声を大にして言いたい！」と題した動画を公開。女性の間で広がる「高タンパク質は太る」「筋肉がつくから嫌」といった健康に対する誤った認識に「方向性間違えてるで」と警鐘を鳴らした。
動画の冒頭、HISAKOさんは「筋肉って付けたくないですか？ムキムキになりたくないですか？」と視聴者に問いかけ、「なりたくないですよね」と多くの女性が持つ美意識に共感を示す。しかし、痩せたいという思いからタンパク質を避ける傾向については、その健康志向の方向性は間違っていると問題提起した。
この問題意識のきっかけとして、沖縄でのママ友との会話を挙げる。近所の漁港で獲れた新鮮なマグロを「高タンパク低脂質で体に良い」と話したところ、ママ友から「高タンパクとか嫌やねん」「太りたくないもん」「筋肉つけたくないから」と返され、その認識のズレに驚いたという。
HISAKOさんは、こうした価値観を持つ人が多いことに触れ、「間違えてるわってすごく思いました」と断言。自身が筋トレを始めた経験から、トレーナーに教わった正しい知識として、高タンパク低脂質の食材は女性にとって「ものすごく良い食材」であると力説した。
そして、多くの女性が「高タンパク低脂質」の食材を「太る」「筋肉がつくからあんまり食べ過ぎるのはちょっと」などとネガティブに捉える価値観に疑問を呈し、本当に美しくあるための健康知識について語っていく姿勢を示した。
動画の冒頭、HISAKOさんは「筋肉って付けたくないですか？ムキムキになりたくないですか？」と視聴者に問いかけ、「なりたくないですよね」と多くの女性が持つ美意識に共感を示す。しかし、痩せたいという思いからタンパク質を避ける傾向については、その健康志向の方向性は間違っていると問題提起した。
この問題意識のきっかけとして、沖縄でのママ友との会話を挙げる。近所の漁港で獲れた新鮮なマグロを「高タンパク低脂質で体に良い」と話したところ、ママ友から「高タンパクとか嫌やねん」「太りたくないもん」「筋肉つけたくないから」と返され、その認識のズレに驚いたという。
HISAKOさんは、こうした価値観を持つ人が多いことに触れ、「間違えてるわってすごく思いました」と断言。自身が筋トレを始めた経験から、トレーナーに教わった正しい知識として、高タンパク低脂質の食材は女性にとって「ものすごく良い食材」であると力説した。
そして、多くの女性が「高タンパク低脂質」の食材を「太る」「筋肉がつくからあんまり食べ過ぎるのはちょっと」などとネガティブに捉える価値観に疑問を呈し、本当に美しくあるための健康知識について語っていく姿勢を示した。
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